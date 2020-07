Αμερικανικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ θέλει να «μπλοκάρει» κονδύλια για τον κορωνοϊό

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να μπλοκάρει από το επερχόμενο νομοσχέδιο με νέα μέτρα στήριξης, δισεκατομμύρια δολάρια για τεστ κορωνοϊού και ιχνηλάτηση επαφών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, παρά την εκτίναξη των μολύνσεων σε όλη τη χώρα και το γεγονός πως οι Αμερικάνοι χρειάζεται να περιμένουν για πολύ χρόνο για να λάβουν αποτελέσματα εξετάσεων λόγω της υψηλής ζήτησης.

Επιδιώκει επίσης να μπλοκάρει δισεκατομμύρια δολάρια που θα πήγαιναν προς την ενίσχυση του Centers for Disease Control and Prevention, του Πενταγώνου και του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της πανδημίας, σύμφωνα με την Post, που επικαλείται άτομα με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως αναφέρει το CNBC.

