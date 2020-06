Η Ρωσία πρόσθεσε στο στόλο της το πιο σύγχρονο πυρηνικό υποβρύχιο

Το πλέον σύγχρονο πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας εντάχθηκε και επισήμως από σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σε μία χρονική περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Μόσχας και Δύσης για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Το υποβρύχιο Knyaz Vladimir (πρίγκιπας Βλαντίμιρ) το οποίο έχει σχεδιασθεί για να μεταφέρει τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Bulava με πυρηνική γόμωση, εντάχθηκε σήμερα στο Πολεμικό Ναυτικό κατά την διάρκεια των επίσημων εορτασμών για την Ημέρα της Ρωσίας.

Borei-class (Borei-A/955A Project) Knyaz Vladimir nuclear-powered submarine has officially entered service with the Russian Navy https://t.co/36GFYdTAE4 pic.twitter.com/H0lwficJx6

Σύμφωνα με το αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας ναύαρχο Νικολάι Εφμένοφ, ο οποίος παρέστη στην επίσημη τελετή έπαρσης της σημαίας στο υποβρύχιο, το πλήρωμα του υποβρυχίου κατά την περίοδο των δοκιμών έδειξε τις ικανότητές του και στις 29 Οκτωβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε επιτυχής εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Bulava, ακολουθώντας τροχιά από τη Λευκή Θάλασσα έως το πεδίο δοκιμών Κούρα που βρίσκεται στην χερσόνησο Καμτσάτκα.

Το ρωσικό υπουργείο προέβη στην ανακοίνωσή του αυτή σε μια στιγμή που παρατηρείται ρήξη με τις χώρες της Δύσης για την ανατολική Ουκρανία και εν μέσω φόβων για έναν εντεινόμενο ανταγωνισμό των εξοπλισμών που επακολούθησε μετά το τέλος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Το πρώτο αναβαθμισμένο μοντέλο υποβρυχίου τύπου 955A, κλάσεως Borei αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία εκσυγχρονισμού του πυρηνικού πολεμικού στόλου τον οποίο θέλει να αναβαθμίσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Video of the Knyaz Vladimir Project 955А Borei-A submarine returning to Severodvinsk after passing its tests. 15/https://t.co/NaIvSlqFWJ pic.twitter.com/nVohVjpgH4

