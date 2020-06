Moody’s: «SOS» για τα νέα για νέα κόκκινα δάνεια

FILE PHOTO: The logo of credit rating agency Moody's is seen outside its office in Paris October 24, 2011. REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

Τον κώδωνα του κινδύνου για τα «κόκκινα δάνεια» κρούει σε νέα της έκθεση η Moody's. Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, από τα οικονομικά στοιχεία πρώτου τριμήνου που δημοσίευσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, προκύπτει σε χορηγήσεις συνολικού ύψους 16,3 δισ. ευρώ έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμα να μην πληρωθούν δόσεις κεφαλαίου. O οίκος εκτιμά ότι μέρος αυτών των δανείων υπάρχει ο κίνδυνος στην πορεία του έτους να καταστούν «κόκκινα», γεγονός που δημιουργεί πτωτικούς κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών. Όπως αναφέρει η Moody's, τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου, αλλά μόνο τόκων, αθροίζονται σε περίπου 9% του συνόλου ή 16% των εξυπηρετούμενων δανείων. Δικαιούχοι του μέτρου ήταν όσοι είχαν εξυπηρετούμενα δάνεια (σ.σ. δεν είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 90 ημερών) προ πανδημίας και επλήγησαν από την κρίση και το lockdown. Είναι κυρίως δάνεια λιανικής, μικρών επιχειρήσεων και εταιρικά σε τομείς που περιλαμβάνουν τουρισμό, φιλοξενία, εμπόριο και μεταφορές.