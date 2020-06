«Δεν είναι… άσπρο μαύρο. Είναι εμείς κατά του ρατσισμού»

Δεν υπάρχει κανείς που να είναι… αμέτοχος. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ομάδα, που να θεωρεί ότι δεν την αφορά το γεγονός. Κι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος, απέναντι στο παγκόσμιο κίνημα κατά του ρατσισμού, που έχει εκδηλωθεί με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο, έστειλε το μήνυμα. Ένα μήνυμα, που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Ένα μήνυμα, που πρέπει να στείλουν όλοι, καθώς όλοι έχουν υποχρέωση να σταθούν απέναντι σε φαινόμενα ρατσισμού.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω των social media, έφτασε παντού. Κι είναι σημαντικό ομάδες αυτού του βεληνεκούς, με χιλιάδες οπαδών, να δείχνουν την αποστροφή τους σε αυτά τα φαινόμενα, να τα καταδικάζουν δίχως δεύτερη σκέψη, δίχως μισόλογα κι αστερίσκους.

Δείτε το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός

It’s not about black vs white. It’s about everyone vs racists. #BlackOutTuesday #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/TR48YaVKCs

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) June 2, 2020