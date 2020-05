Ολυμπιακός: Κυρίαρχος στο instagram τον Απρίλιο

Δε φαίνεται και τόσο περίεργο ως είδηση, καθότι αποτελεί την πολυπληθέστερη ομάδα της χώρας μας, με τον κόσμο της να την ακολουθεί όπου και αν αγωνίζεται, ούσα η πιο επιτυχημένη από τις υπόλοιπες.

Μιλάει η… τροπαιοθήκη της όπως και να έχει.

Ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός αποτελεί τον κυρίαρχο του αθλήματος, με τους φίλους του καμαριού του Πειραιά να τον ακολουθούν σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Ερυθρόλευκοι για το μήνα Απρίλιο ήταν η κορυφαία ομάδα της Ελλάδας σε αλληλεπίδραση στο instagram, χωρίς να έχουν ουσιαστικά αντίπαλο.

Σύμφωνα με το Deportes&Finanzas, που ασχολείται αποκλειστικά με τα social media, ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός κατέκτησε την κορυφή έχοντας τη διπλάσια… ζήτηση από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, έχοντας 2,51 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις έναντι 1,11 εκατομμυρίων της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το επίσης εκπληκτικό ήταν πως ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε παραπάνω αλληλεπιδράσεις από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό μαζί, ενώ για λίγο θα μπορούσε να έχει παραπάνω και με την ΑΕΚ στην εξίσωση, που πήρε την 4η θέση.

Το tweet του Deportes&Finanzas

📲🇬🇷 TOP 5 most popular greek sports teams ranked by total interactions on #instagram during april 2020! 💙💬

1.@olympiacosfc 2,51M ⚽

2.@PAOK_FC 1,11M ⚽

3.@paofc_ 920K ⚽

4.@AEK_FC_OFFICIAL 597K ⚽

5.@paobcgr 164K 🏀 pic.twitter.com/F0XFcXuj8o

— Deportes&Finanzas® 👉🏠 (@DeporFinanzas) May 19, 2020