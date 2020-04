Κοροναϊός: Τι συμβαίνει με τα αντισώματα και τα «διαβατήρια ανοσίας»

Αναστάτωση και αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα προκάλεσε η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει προσώρας καμία απόδειξη πως άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από τον Covid-19 και έχουν αντισώματα, είναι προστατευμένοι από νέα μόλυνση». Μάλιστα, ο Οργανισμός προέβη σε διευκρινιστική δήλωση.

«Οι περισσότερες από τις μελέτες δείχνουν ότι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει έχουν αντισώματα έναντι του ιού. Όμως, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων στο αίμα τους. Ως τις 24 Απριλίου, καμία μελέτη δεν έχει αξιολογήσει αν η παρουσία αντισωμάτων στον κοροναϊό παρέχει ανοσία σε επακόλουθη μόλυνση από αυτό τον ιό» επισήμαινε ο ΠΟΥ.

Παρότι τα διαθέσιμα στοιχεία ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης, πολλοί επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, αντέδρασαν στην προειδοποίηση του ΠΟΥ, θεωρώντας πως ισχύει μάλλον το αντίθετο και πως ο διεθνής οργανισμός θα ήταν πιο ακριβές να είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «ανεπαρκή, προς το παρόν, στοιχεία» αντί για «καμία απόδειξη».

Ειδικότερα, ο κ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στις δύο διφορούμενες απόψεις που ακούγονται επί του θέματος, «μία από τον τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι τα αντισώματα που αναπτύσσεις σε προστατεύουν. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Και μία δεύτερη τοποθέτηση, η οποία ακούγεται από επιστημονικές ομάδες εγνωσμένου κύρους, ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε από τους κοροναϊούς, θα υπάρχει προστασία για τουλάχιστον ένα χρόνο. Με αυτή την τοποθέτηση συντάσσομαι και εγώ».

Μετά τις αντιδράσεις ο ΠΟΥ ανασκεύασε τις προειδοποιήσεις, με διευκρινιστική ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για αντισώματα που θα παράσχουν κάποιου βαθμού προστασία, ωστόσο αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι ο βαθμός της προστασίας ή ο χρόνος διάρκειάς της.

«Νωρίτερα, αναρτήσαμε τη νέα επιστημονική ενημέρωση του ΠΟΥ για τα «διαβατήρια ανοσίας». Το thread προκάλεσε αναστάτωση και θα θέλαμε να διευκρινίσουμε: Περιμένουμε πως οι περισσότεροι άνθρωποι πουν έχουν προσβληθεί με Covid-19, θα αναπτύξουν αντισώματα που θα τους παράσχουν κάποιου βαθμού προστασία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Tweet.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα είναι ο βαθμός της προστασίας ή ο χρόνος διάρκειάς της. Εργαζόμαστε με τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για την καλύτερη κατανόηση της ανταπόκρισης του ανθρώπινου σώματος στη μόλυνση του Covid-19. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν έρευνες που να απαντούν στα σημαντικά αυτά ερωτήματα» προσθέτει ο ΠΟΥ.

