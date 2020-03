Κροατία: Ισχυρός σεισμός με δύο παιδιά σοβαρά τραυματισμένα και φόβο εξάπλωση κορωνοϊού

Ένα 15χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στο Ζάγκρεμπ από τον σεισμό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί πολύ κοντά στην κροατική πρωτεύουσα, σύμφωνα με αξιωματούχο νοσοκομείου.

Άλλος ένας ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από τον σεισμό αυτόν, ο οποίος προκάλεσε επίσης πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πρωτεύουσας της Κροατίας, σύμφωνα με νοσοκομειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών.

Felt #earthquake ( #potres ) M5.2 strikes 8 km NE of Zagreb – Centar ( #Croatia ) 7 min ago. Please report to: https://t.co/E5BvhF7bmE pic.twitter.com/XmbxvLt5TG

Νοσηλεύοναι σοβαρά τραυματισμένοι δύο ανήλικοι

Ο Ζάρκο Ράσιτς, επικεφαλής Ινστιτούτου Ιατρικής Επειγόντων Περιστατικών, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι ο 15χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση βρέθηκε από ομάδα των επειγόντων περιστατικών στα ερείπια κτιρίου που είχε καταρρεύσει.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι άλλος ένας ανήλικος εισήχθη επίσης στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι που υπέστη από την κατάρρευση οροφής. Ο Ράσιτς δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τις ταυτότητες των τραυματιών.

Ο μεγαλύτερος σεισμός στο Ζάγκρεμπ εδώ και 140 χρόνια

Την ίδια ώρα η πυροσβεστική υπηρεσία του Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η κατάσβεση πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό, όπως και οι επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων σε μερικές περιοχές.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Αντρέι Πλένκοβιτς δήλωσε ότι ο σεισμός αυτός ήταν ο μεγαλύτερος που έχει σημειωθεί στο Ζάγκρεμπ εδώ και 140 χρόνια και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους για την αποφυγή πιθανών μετασεισμών.

Να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας για τον κορωνοϊό

Παράλληλα και ο ίδιος και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο Ντάβορ Μποβίνοβιτς, ζήτησαν από τους ανθρώπους που έχουν κατέβει στους δρόμους να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους για να αποφύγουν να προσβληθούν από τον νέο κοροναϊό.

«Κρατήστε απόσταση. Μην σχηματίζετε ομάδες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο σοβαρές κρίσεις, τον σεισμό και την επιδημία», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών. Μέχρι στιγμής η χώρα έχει καταγράψει 206 κρούσματα και έναν θάνατο.

Τρόμαξαν οι κάτοικοι

«Είναι το μόνο που μας έλλειπε μετά τον κοροναϊό, αυτό σκέφτηκα. Σήμερα το πρωί κουνηθήκαμε πολύ», δήλωσε στο AFP ο 50χρονος Νεβέν Χόρβατ, ένας κάτοικος του Ζάγκρεμπ, ο οποίος στεκόταν όρθιος σε ένα πάρκο απέναντι από το κτίριο στο οποίο βρίσκεται το σπίτι του.

Ο σεισμός αυτός, ο οποίος σημειώθηκε την ώρα που η Κροατία αγωνίζεται να αναχαιτίσει την επιδημία του νέου κοροναϊού, έγινε αισθητός στις 06:00 τοπική ώρα (07:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα το πρωί, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους της κροατικής πρωτεύουσας να βγουν στους δρόμους.

Το επίκεντρο του εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βορείως του Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ενώ σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ήταν 5,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε σε 10 χιλιόμετρα. Έπειτα από αυτόν σημειώθηκε μετασεισμός 5 βαθμών στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος).

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και σκηνές πανικού στην κροατική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το AFP.

«Διήρκεσε περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Ήταν με διαφορά ο ισχυρότερος που έχω ζήσει ποτέ», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Στις παλιές συνοικίες στο κέντρο του Ζάγκρεμπ προσόψεις κτιρίων έχουν καταρρεύσει, ενώ σε πολλά τμήματα της πόλης διεκόπη η ηλεκτροδότηση.

Ζημιές έχει υποστεί και ο καθεδρικός της κροατικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Μίλαν Μπάντιτς.

Ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός επίσης και στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Κροατίας, όπως και στην νότια Αυστρία και την Σλοβενία.

Η κυβέρνηση συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη και σημείωσε ότι θα πραγματοποιήσει και δεύτερη σήμερα το απόγευμα.

Δείτε φωτογραφίες που ανάρτησαν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Κροατίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

There was an earthquake here in Croatia a few moments ago. pic.twitter.com/X5iTO7gcjX

— vjerana (@vers____) March 22, 2020