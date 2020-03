Κορωνοϊός: Πάνω από 13.000 νεκροί παγκοσμίως – 400 νέοι θάνατοι στην Ισπανία

FILE PHOTO: Medical personnel wearing protective face masks help patients inside the Spedali Civili hospital in Brescia, Italy March 13, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo

Περισσότεροι από 305.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ περισσότεροι από 13.000 έχουν πεθάνει. Οι θάνατοι στην Ιταλία έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των θανάτων στην Κίνα, όπου και καταγράφηκε αρχικά το ξέσπασμα του COVID-19 σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters. Κοροναϊός : Τι θα γίνει με την απαγόρευση κυκλοφορίας – Τα εναλλακτικά σενάρια για τον «σκληρό» Απρίλη Ισπανία: 400 θάνατοι σε 24 ώρες Ο αριθμός των νεκρών από την πανδημία του COVID-19 στην Ισπανία αυξήθηκε στους 1.720 την Κυριακή από τους 1.326 θανάτους που είχαν αναφερθεί το Σάββατο, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία επικαλούμενα στοιχεία των υγειονομικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών στη χώρα αυξήθηκε σήμερα στα 28.572 περιστατικά από 24.926 της προηγούμενης καταμέτρησης, σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές. H κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά 15 ακόμη ημέρες, μετά την αρχική 15νθήμερη κατάσταση ανάγκης που είχε ανακοινωθεί στις 14 Μαρτίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του COVID-19, όπως ανέφεραν σήμερα οι εφημερίδες «El Pais» και «El Mundo». Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επικοινώνησε την απόφαση τις κυβέρνησης στα στελέχη της περιφερειακής διοίκησης μέσω μιας βιντεοκλήσης. Η επιβολή της κατάστασης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο απαγορεύει όλες τις αναγκαίες μετακινήσεις. Γερμανία: Αυξάνονται τα κρούσματα, παραμένει χαμηλός ο αριθμός των νεκρών Το ινστιτούτο Robert Koch στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιστατικών μόλυνσης από τον COVID-19 στη χώρα αυξήθηκε σήμερα στα 18.610 περιστατικά. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 1.948 περιστατικά, από την προηγούμενη ημέρα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σύμφωνα με το ίδιο ινστιτούτο αυξήθηκε στους 55, αυξημένος κατά 9 από τους 46 νεκρούς που είχαν ανακοινωθεί χθες. Συνεχίζεται το δράμα στο Ιράν Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν από τον COVID-19 αυξήθηκε στους 1.685 με 129 θανάτους να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με δήλωση που έκανε σήμερα, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην κρατική τηλεόραση. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στο Ιράν, έφτασε στους 21.638. Αυστραλία: Κλείνουν οι χώροι εστίασης και διασκέδασης Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε το κλείσιμο των παμπ, κλαμπ, σινεμά, καζίνο και των χώρων λατρείας από τη Δευτέρα. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες δεν θα διατηρούν τραπέζια και θα επιτρέπεται μόνο το take away. Οι υπηρεσίες delivery θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Τα σχολεία δεν έχουν κλείσει ακόμη. Οι αριθμοί των κρουσμάτων στην Αυστραλία έχουν αυξηθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες, καθώς έχουν φτάσει τα 1.315. Η κατάσταση στην Αφρική Ο κοροναϊός συνεχίζει την εξάπλωση του στην Αφρική, την ήπειρο που άργησε μεν αλλά τελικά δεν έμεινε ανέγγιχτη από την πανδημία. Σε ολόκληρη την ήπειρο τα κρούσματα αγγίζουν τα 1.200 με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην Αλγερία, την Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική. 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε συνολικά 10 αφρικανικές χώρες. Countries (11) with recoveries (108): Algeria (32), Burkina Faso (5), Cameroon (2), Côte d’Ivoire (1), Egypt (41), Ethiopia (4), Morocco (3), Nigeria (2), Senegal (5), South Africa (12), Tunisia (1). pic.twitter.com/i3jl05zVNz — Africa CDC (@AfricaCDC) March 22, 2020 Αθηνά Λινού: «Ο κορωνοϊός δημιουργήθηκε τυχαία, δεν παρήχθη»