Κοροναϊός: 170 οι νεκροί – Συνεδριάζει ο ΠΟΥ – 10 τα κρούσματα στην Ευρώπη

Members of the medical staff work at a new section specialised in receiving any person who may have been infected with coronavirus, at the Al-Bashir Governmental Hospital in Amman, Jordan January 28, 2020.REUTERS/Muhammad Hamed

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο νέος κοροναϊός καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει ήδη τους 170 με αποτέλεσμα να συγκαλείται εκτάκτως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προκειμένου να εξεταστεί εάν πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για την ανάσχεσή του. Στον τελευταίο της απολογισμό, η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε ότι το σύνολο των θανάτων που οφείλονται σε επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού αυξήθηκε κατά 38 για να φθάσει τους 170 ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.700 και πλέον. Λιβύη: Φρεγάτες και χημικά όπλα επιστρατεύει ο Ερντογάν για να σταματήσει τον Χαφτάρ Η επιτροπή διευκρίνισε σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ότι έχουν επιβεβαιωθεί 7.711 κρούσματα του νέου κοροναϊού και υπάρχουν επίσης άλλα 12.167 ύποπτα κρούσματα. Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές στη Χουμπέι έκαναν λόγο για 37 νέους θανάτους και 1.032 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε αυτήν την επαρχία, εστία της μόλυνσης του αποκαλούμενου 2019-nCoV. Δέκα κρούσματα στην Ευρώπη Στην Ευρώπη, τα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε δέκα, τέσσερα στη Γερμανία, πέντε στη Γαλλία και ένα στη Φινλανδία, κρούοντας σε ακόμη πιο έντονο βαθμό τον κώδωνα του κινδύνου. Οι αρχές στις περισσότερες χώρες του πλανήτη λαμβάνουν δραστικά μέτρα υπό τον φόβο εξάπλωσης του φονικού ιού. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις και ενώ ο ιός εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκαλεί εκτάκτως την Πέμπτη -για τρίτη φορά σε μία εβδομάδα- την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για τον κοροναϊό. Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να αποφανθεί εάν η επιδημία αποτελεί ή όχι απειλή διεθνούς ανησυχίας. «Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτηση στο Twitter. I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020 Θρίλερ με δύο Έλλληνες κοντά στην πόλη Ουχάν Στο μεταξύ, δύο έλληνες υπήκοοι φέρεται να βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» κοντά στην πόλη Ουχάν της Κίνας, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κοροναϊός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των κινεζικών αρχών. Οι δύο Ελληνες που βρίσκονται κοντά στην πόλη Ουχάν, είναι σε επαφή με τις προξενικές αρχές ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν καθώς στην περιοχή έχουν νεκρώσει τα πάντα. Ο Alpha εντόπισε τον έναν από τους δύο. Λέγεται Γιάννης Μερσινιάς και έχει εγκλωβιστεί εδώ και τέσσερις μέρες στην επαρχία Χουμπέι, σε μια πόλη που απέχει 330 χιλιόμετρα από τη Γουχάν. «Ο κόσμος δεν μπορεί να φύγει, δεν υπάρχουν τρένα, δεν υπάρχουν λεωφορεία, δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Εστιατόρια δεν δουλεύουν, ξενοδοχεία δε λειτουργούν. Πρόκειται για μία άδεια πόλη» δήλωσε ο κ. Μεσσηνιάς. «Ήμουν για αναψυχή και εργασία, παράλληλα. Και δυστυχώς μπλέχτηκα εδώ» πρόσθεσε ο κ. Μεσσηνιάς, σημειώνοντας ακόμη ότι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής «φορούν μάσκες και πλένουν τα χέρια τους».

https://tv.in.gr/uploads/20200129/201226_29_01_2020-19_13_alpha.mp4 Πέμπτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γαλλία Στο μεταξύ, η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Ανιέ Μπουζίν, επιβεβαίωσε την Τετάρτη το πέμπτο κρούσμα κοροναϊού στη χώρα. Σύμφωνα με τη γαλλίδα υπουργό, το νέο κρούσμα κοροναϊού είναι η κόρη μιας 80χρονης Κινέζας, η οποία σύμφωνα με το δίκτυο BFMTV, νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Την ίδια ώρα, το πρώτο κρούσμα κοροναϊού επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη στη Φινλανδία. Ο ιός εντοπίστηκε σε έναν κινέζο ταξιδιώτη από τη Ουχάν, όπως έγινε γνωστό από το Ινστιτούτο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση στο κεντρικό νοσοκομείο της Λαπωνίας, στη βόρεια Φινλανδία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου προστίθεται πως 15 ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό. Στις 5,2 ημέρες η περίοδος επώασης του κοροναϊού Σύμφωνα με νέα στοιχεία, η περίοδος επώασης του νέου κοροναϊού που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μεγαλούπολη Ουχάν της κεντρικής Κίνας είναι της τάξης των 5,2 ημερών κατά μέσον όρο, ωστόσο ποικίλει ανάλογα με τον ασθενή, σύμφωνα με κινέζους ερευνητές που εκπόνησαν από τις πιο εκτεταμένες μελέτες για την επιδημία ιογενούς πνευμονίας που έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρθηκε σε δελτίο του που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα σε φάσμα 2 ως 10 ημερών για την εμφάνιση συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, δυσκολία στην αναπνοή ως και οξεία αναπνευστική δυσχέρεια). Η εκτίμηση των κινέζων επιστημόνων για την περίοδο επώασης του 2019-nCoV βασίζεται στην παρατήρηση 10 ασθενών. Πάντως, οι δώδεκα ερευνητές μελέτησαν τα 425 πρώτα κρούσματα για να εξακριβώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της επιδημίας. Αφότου ξέσπασε στην Ουχάν τον Δεκέμβριο, ο αριθμός των κρουσμάτων της επιδημίας διπλασιάζεται ανά 7,4 ημέρες, υποδεικνύουν τα δεδομένα τους. Καραντίνα 14 ημερών Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι ακόμη προκαταρκτική και «ανακριβής» και παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώσεις, δικαιολογεί «περίοδο παρακολούθησης ή καραντίνας διάρκειας 14 ημερών για τα πρόσωπα που έχουν εκτεθεί», κατά τη μελέτη, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιατρικής επιθεώρησης New England Journal of Medicine (NEJM). Οι χώρες με κρούσματα του νέου κοροναϊού ΚΙΝΑ Συνολικά 7.711 άνθρωποι έχουν προσβληθεί στην Κίνα και 170 ασθενείς απεβίωσαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές. Δέκα κρούσματα καταγράφηκαν στο Χονγκ Κονγκ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτοικοι ή είχαν επισκεφθεί την πόλη Ουχάν. Επτά κρούσματα αναφέρθηκαν στην αυτόνομη περιοχή του Μακάο. Το πρώτο εντοπίστηκε στις 22 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια επιχειρηματία 52 ετών, η οποία έφτασε στο Μακάο τρεις ημέρες νωρίτερα με τρένο από τη γειτονική κινεζική πόλη Ζουχάι. ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ Ταϊλάνδη: Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου οι αρχές έκαναν λόγο για 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλοι οι ασθενείς είναι Κινέζοι, εκτός από μια 73χρονη Ταϊλανδέζα που είχε περάσει από την πόλη Ουχάν. Ταϊβάν: Οκτώ κρούσματα, μεταξύ των οποίων και δύο ηλικιωμένοι Κινέζοι που έφτασαν στο νησί στις 22 Ιανουαρίου, με ένα γκρουπ τουριστών. Αυστραλία: Έχουν επιβεβαιωθεί επτά κρούσματα. Όλοι οι ασθενείς νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Καμπότζη: Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ένα κρούσμα, έναν άνδρα 60 ετών που έφτασε στη χώρα από την Ουχάν. Νότια Κορέα: Τέσσερα κρούσματα, εκ των οποίων τρεις Κινέζοι και ένας Νοτιοκορεάτης. Όλοι τους είχαν περάσει από την Ουχάν. Ιαπωνία: Μέχρι την Τρίτη οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει επτά κρούσματα, μεταξύ των οποίων και την πρώτη επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο: πρόκειται για έναν 60χρονο ο οποίος μετέφερε με το λεωφορείο του τουρίστες από την περιοχή της Ουχάν. Μια γυναίκα που εργαζόταν ως ξεναγός στο ίδιο λεωφορείο προσβλήθηκε επίσης από τον ιό. Μαλαισία: Επτά κρούσματα, όλοι τους Κινέζοι από την Ουχάν που πήγαν για διακοπές στη Μαλαισία. Νεπάλ: Ένα κρούσμα επιβεβαιώθηκε στις 24 Ιανουαρίου. Πρόκειται για έναν άνδρα 32 ετών που επέστρεψε στο Νεπάλ από την Ουχάν στις 9 Ιανουαρίου. Έχει ήδη αναρρώσει και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σιγκαπούρη: Δέκα επιβεβαιωμένα κρούσματα, όλοι τους πρόσωπα που έφτασαν πρόσφατα στην πόλη από την Ουχάν. Σρι Λάνκα: Το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε στις 27 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια 43χρονη Κινέζα τουρίστρια από την επαρχία Χουμπέι. Βιετνάμ: Δύο κρούσματα. Πρόκειται για έναν Κινέζο που έφτασε στη χώρα στις 13 Ιανουαρίου, προερχόμενος από την Ουχάν και τον γιο του, που είναι μόνιμος κάτοικος της πόλης Χο Τσι Μινχ, ο οποίος κόλλησε τον ιό. ΑΜΕΡΙΚΗ Καναδάς: Το πρώτο κρούσμα επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα, είναι ένας άνδρας που είχε ταξιδέψει στην Ουχάν και φέρεται ότι μετέδωσε τον ιό στη σύζυγό του (δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι η γυναίκα προσβλήθηκε από τον ιό). Χθες επιβεβαιώθηκε το δεύτερο κρούσμα, ένας άνδρας που είχε και αυτός επισκεφθεί την Ουχάν. ΗΠΑ: Πέντε άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το ιό. Όλοι τους είχαν ταξιδέψει στην Ουχάν. ΕΥΡΩΠΗ Γερμανία: Τέσσερις ασθενείς –όλοι τους εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία– νοσηλεύονται στη Βαυαρία. Ο ένας από αυτούς φέρεται ότι κόλλησε από έναν Κινέζο συνάδελφό του. Γαλλία: Πέντε κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία ήταν τα πρώτα στην Ευρώπη. Οι τρεις από τους ασθενείς είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στην Κίνα, ο τέταρτος είναι ένας ηλικιωμένο Κινέζος τουρίστας που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού και το πέμπτο η κόρη του. Φινλανδία: Σήμερα επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα, ένας Κινέζος τουρίστας από την Ουχάν. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Τουλάχιστον τέσσερα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν σήμερα. Όλοι οι ασθενείς είναι μέλη της ίδιας οικογένειας από την πόλη Ουχάν της Κίνας.