«Πόλεμος» ΗΠΑ – Ε.Ε. για τον ψηφιακό φόρο

French President Emmanuel Macron and U.S. President Donald Trump attend a joint press conference at the end of the G7 summit in Biarritz, France, August 26, 2019. REUTERS/Philippe Wojazer

Συνεχίζονται οι συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το μείζον της φορολόγησης των πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας, το οποίο εδώ και χρόνια απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, χωρίς να έχει – μέχρι σήμερα – τελεσφορήσει καμία προσπάθεια επιβολής του. Την περασμένη Δευτέρα το θέμα του λεγόμενου «ψηφιακού φόρου» βρέθηκε στο επίκεντρο επικοινωνίας ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Αυτοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των τροφίμων Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις δύο χώρες επικρατεί έντονη αντιπαράθεση μετά από την απόφαση της Γαλλίας να επιβάλει τον αποκαλούμενο φόρο GAFA (από τα αρχικά των εταιρειών Google, Apple, Facebook και Amazon), στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναζητήσουν, έως τα τέλη του 2020, μια κοινή λύση στα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Όπως μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία οι δυο Πρόεδροι συμφώνησαν να έχουν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους. Στο μεταξύ διάστημα η επιβολή φόρων θα «παγώσει». Το βράδυ της Δευτέρας ο Εμανουέλ Μακρόν έγραψε στο Twitter ότι είχε μια «εξαίρετη συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ για την φορολογία στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα δουλέψουμε από κοινού για μια καλή συμφωνία, ώστε να αποφύγουμε πιθανές αυξήσεις στους δασμούς». Ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι εκτονώνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, η ένταση μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έχουν βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, που προειδοποίησαν για εμπορικά αντίποινα, μέσω της επιβολής δασμών σε γαλλικά προϊόντα, όπως η σαμπάνια. Ο Μακρόν τόνισε ότι οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για την αποτροπή ενός ενδεχόμενου δασμολογικού πολέμου. Το θέμα της φορολόγησης των τεχνολογικών εταιρειών βρέθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε., που είναι και η πρώτη που πραγματοποιείται υπό την κροατική Προεδρία του Συμβουλίου. Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν τις φορολογικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ολοένα αυξανόμενη ψηφιακή οικονομία προβαίνοντας σε απολογισμό των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, όσον αφορά την ανακατανομή των κερδών των ψηφιακών επιχειρήσεων και τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί εδώ και καιρό να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο για τον λεγόμενο "ψηφιακό φόρο", χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να συγκεράσει τα αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των μελών της. Η αδυναμία κοινής προσέγγισης οδήγησε τη Γαλλία να προχωρήσει μονομερώς, το καλοκαίρι του 2019, στη θεσμοθέτηση του φόρου GAFA. Πρόκειται για φόρο 3% επί των εσόδων από ψηφιακές υπηρεσίες, που αντλούν στη Γαλλία εταιρίες με κύκλο εργασιών άνω των €25 εκατ. στην ίδια τη χώρα και €750 εκατ. παγκοσμίως. Το όλο ζήτημα θα τεθεί εκ νέου στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, που διεξάγεται έως τις 24 Ιανουαρίου. Ο ΟΟΣΑ, ο οποίος έχει επίσης επιχειρήσει ανεπιτυχώς να βρει μια συναινετική λύση στο θέμα της φορολόγησης των τεχνολογικών κολοσσών, ανακοίνωσε πριν από λίγους μήνες ότι ξεκινά εκ νέου διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των πολυεθνικών, ώστε να συμπεριλάβει ειδικές ρυθμίσεις για τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η αναμόρφωση των φορολογικών κανόνων, που εισηγείται ο ΟΟΣΑ, αφορά στις μεγάλες πολυεθνικές που έχουν έσοδα άνω των €750 εκατ. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΟΟΣΑ, για να εμπίπτει μία πολυεθνική στις νέες φορολογικές διατάξεις θα πρέπει, επίσης, να έχει "συστηματική και σημαντική" αλληλεπίδραση με τους πελάτες στην αγορά μιας χώρας, ανεξάρτητα από το εάν έχει φυσική παρουσία εκεί ή όχι. Το σκεπτικό της πρότασης είναι ότι οι εταιρίες, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπορούν να υπόκεινται σε φόρους σε μια συγκεκριμένη χώρα, σύμφωνα με ένα μοντέλο που βασίζεται σε συγκεκριμένα ποσοστά κερδοφορίας, τα οποία θα καθοριστούν από τη διαπραγμάτευση.