Ολυμπιακός : Αυτή θα είναι η εμφάνισή του απέναντι στην Τότεναμ

Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για την έναρξη του αγώνα απέναντι στην Τότεναμ, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν θέσει ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να ονειρεύονται ακόμη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα τη αναμέτρησης, η ομάδα του Πειραιά έκανε γνωστές τις εμφανίσεις που θα φορούν απόψε οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να χαλάσουν το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο των «σπιρουνιών».

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στο «Totteham Stadium» με τις μπλε εμφανίσεις, ενώ από τη μεριά του ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων», Ζοσέ Σα θα φοράει πορτοκαλί.

«Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ!» έγραψαν χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση οι άνθρωποι του συλλόγου.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 🔴⚪️👊🏻⚽️

#Olympiacos #UCL #THFCOLY #THFC #Tottenham #Legend #Football pic.twitter.com/fiYoVTmTV8

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2019