Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς βάζει 11/11 τρίποντα σε προπόνηση των Κινγκς

Ο Πέτζα Στογιάκοβιτς έπαιξε για τελευταία φορά σε επίσημο αγώνα το 2011. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε, όμως ο Σέρβος μπόμπερ το έχει ακόμα κάτι που απέδειξε και σε προπόνηση των Σακραμέντο Κινγκς.

Παρότι φορούσε πολιτικά, ο «Πέτζα», η κάμερα «τον έπιασε» να ευστοχεί σε 11 συνεχόμενα σουτ τριών πόντων που επιχείρησε, αφήνοντας τον Νεμάνια Μπιέλιτσα με το στόμα ανοιχτό.

Ο 42χρονος Στογιάκοβιτς είναι πλέον παράγοντας στην ομάδα του Σακραμέντο, παρακολουθεί τις προπονήσεις και συχνά-πυκνά μπαίνει στο παρκέ για να δείξει στους νεαρούς αθλητές του οργανισμού την τέχνη του περιφερειακού σουτ.

Ο Νέμανια Μπιέλιτσα τον παρακολουθούσε κοιτάζοντας τα πόδια του, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς του έδινε πάσες κι ο Πέτζα απλά έβαζε το ένα σουτ μετά από το άλλο.

Να θυμίσουμε ότι ο Στογιάκοβιτς πριν περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έπαιξε για πέντε χρόνια (1993-1998) στον ΠΑΟΚ.

Δείτε το κρεσέντο του Πέτζα:

Peja 11/11 from three with no warmup after practice.

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/EzqCESonoM

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 23, 2019