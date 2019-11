Βαλμπουενά: «Είμαστε απογοητευμένοι – Επρεπε να κάνουμε περισσότερα»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο, προηγήθηκε με 1-0 με τον Ματιέ Βαλμπουενά, αλλά δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 88’ με το γκολ της Εμμανουηλίδου.

Ο τρόπος με τον οποίο έχασε ο Ολυμπιακός τη νίκη στο αποψινό ματς προβλημάτισε και απογοήτευσε τον Πέδρο Μαρτίνς και τους ποδοσφαιριστές του. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση που έκανε ο Γάλλος μεσοεπιθετικός μετά το τέλος του αγώνα στη Νέα Σμύρνη.

Ο Βαλμπουενά τόνισε ότι άπαντες στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού είναι απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα και έπρεπε να κάνουν περισσότερα. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Επρεπε και μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Very disappointed. We can & should do better #Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/Am60mKjHr6

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) November 23, 2019