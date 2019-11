Παγκόσμιο ρεκόρ θεατών για αγώνα τένις του Φέντερερ – Εντυπωσιακές εικόνες

Μόλις… 42,517 θεατές συγκεντρώθηκαν στην αρένα « Plaza de Toros México» της Πόλης του Μεξικού για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ του Ρότζερ Φέντερερ και του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, συντρίβοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ για αγώνα τένις το οποίο σημειώθηκε το 2010.

Τότε 35,681 θεατές είχαν παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ της Σερένα Γουίλιαμς και της Κιμ Κλάιστερς.

Πάντως οι δύο τενίστες δεν απογοήτευσαν τον κόσμο με το θέαμα που προσέφεραν, με τον Φέντερερ να επικρατεί τελικά με 2-1 σετ (3-6, 6-4, 6-2) του Γερμανού.

Ο Ελβετός σχολίασε στα social media: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μαγική βραδιά στην Πόλη του Μεξικού με τον Άλεξ Ζβέρεφ. 42,517 θεατές είδαν το ματς. Σπάσαμε το ρεκόρ μαζί. Viva Mexico».

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P

— Roger Federer (@rogerfederer) November 24, 2019