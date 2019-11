Μιλτ Παλάσιο : Διαψεύδεται ο θάνατός του

Λίγη ώρα μετά τα πρώτα δημοσιεύματα σε ΗΠΑ και Καναδά για τον θάνατο του Μιλτ Παλάσιο, υπήρξε διάψευση για το γεγονός, με την σημείωση πως ο 41χρονος τεχνικός είναι υγιής.

Ειδικότερα, και εν μέσω του θορύβου που προκλήθηκε για το γεγονός σε ΗΠΑ και Καναδά, άνθρωποι της ομάδας στην οποία εργάζεται ως assistant coach διέψευσαν την είδηση.

«Τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή. Εχουμε μιλήσει με τον Μιλτ κι είναι καλά» ανέφερε μέλος του τμήματος δημοσίων σχέσεων των Μπρούκλιν Νετς, στη θυγατρική ομάδα των οποίων ο Παλάσιο εργάζεται ως βοηθός προπονητής.

Όπως είναι επόμενο, οι αντιδράσεις για τις λανθασμένες πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν είναι πολλές, ενώ συλλυπητήρια ανακοίνωση -την οποία στη συνέχεια απέσυρε- εξέδωσε και η πρώην ομάδα του, η Παρτιζάν.

Στο μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος Εμιλιάνο Καρτσία που έγραψε στο Twitter του πως ο Μιλτ Παλάσιο βρέθηκε νεκρός στο Τορόντο, όταν ένα όχημα καρφώθηκε πάνω του και βρήκε ακαριαία θάνατο σε ηλικία 41 ετών, ζήτησε συγνώμη για την λανθασμένη ενημέρωση.

An NBA scout told me that the news about Milt Palacio’s death is NOT TRUE.

Who put the news out wrote a fake news. Before reporting we have checked different websites that reported already before us.

We should have checked more and more. There is no excuse for what we reported

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 22, 2019