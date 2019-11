Εντυπωσιακό ξεπροβόδισμα της Φλαμένγκο πριν τον τελικό του Λιμπερταδόρες

Ένα εκπληκτικό ξεπροβόδισμα επεφύλαξαν οι φίλοι της Φλαμένγκο στην ομάδα, η οποία αναχώρησε για το Περού (σ.σ. αρχικά ο τελικός ήταν να διεξαχθεί στη Χιλή, ωστόσο μεταφέρθηκε λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη χώρα) όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες το Σάββατο (23/11, 22:00) με αντίπαλο τη Ρίβερ.

Χιλιάδες οπαδοί της Φλαμένγκο συνόδευσαν την αποστολή της ομάδας μέχρι το αεροδρόμιο του Ρίο Ντε Τζανέιρο με συνθήματα.

Εντυπωσιακό είναι, επίσης, το γεγονός πως ενώ η Φλαμένγκο θα παίξει ένα ματς το Σάββατο μπορεί να κερδίσει δύο τίτλους. Αυτό θα συμβεί αν επικρατήσει της Ρίβερ στον τελικό του Λιμπερταδόρες και αν η Παλμέιρας δεν νικήσει τη Γκρέμιο για την 34η αγωνιστική της Βραζιλίας, καθώς στις εναπομείνασες αγωνιστικές δε θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει τη Φλαμένγκο.

Η Φλαμένγκο έχει κατακτήσει το Κόπα Λιμπερταδόρες μία φορά το 1981.

It’s Copa Libertadores final time and #Flamengo fans are ready.

This is their send off to the airport as the team set off for Peru. pic.twitter.com/U4rrmJo9d4

— TCD (@theculturedivis) November 20, 2019