Κλιματική Αλλαγή: Ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο θερμότερος της ιστορίας

Ανησυχία προκαλεί έρευνα της υπηρεσίας για την κλιματική αλλαγή «Κοπέρνικος», σύμφωνα με την οποία ο φετινός Σεπτέμβριος ήταν ο θερμότερος της ιστορίας.

Ο μήνας που πέρασε ξεπέρασε τον μέσο όρο από το 1981 έως το 2010 κατά 0,57 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στα νότια και στα νοτιοανατολικά της ευρωπαϊκής ηπείρου.

📢 September #temperature highlights from #Copernicus #C3S:

🌡️Globally, this year had the warmest September in our records, although it wasn’t much warmer than September 2016

🌡️European temperatures above 1981-2010 average in most areas

More detail➡️https://t.co/MCsH6svjxH pic.twitter.com/mvMWhS54Sa

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) October 4, 2019