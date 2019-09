Τραμπ: Μέσω twitter ανακοίνωσε απόλυση συνεργάτη του

Την απόλυση του Συμβούλου του για την Εθνική Ασφάλεια, Τζον Μπόλτον ανακοίνωσε μέσω Twitter, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Χτες βράδυ, ενημέρωσα τον Τζον Μπόλτον, ότι οι υπηρεσίες του δε χρειάζονται πλέον στον Λευκό Οίκο. Διαφώνησα έντονα με πολλές από τις προτάσεις του, όπως και άλλοι στη Διοίκηση και επομένως ζήτησα την παραίτηση του» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Μπόλτον για τις υπηρεσίες του ενώ ανέφερε πως θα ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του την επόμενη βδομάδα.

Πριν λίγες μέρες είχε προηγηθεί η είδηση ότι ο αμερικανός πρόεδρος είχε προσκαλέσει την Κυριακή, για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τον Αφγανό πρόεδρο Ασράφ Γκάνι και με τους «κύριους ηγέτες των Ταλιμπάν».

Ωστόσο, η συνάντηση ακυρώθηκε μετά από πρόσφατη βομβιστική επίθεση των εξτρεμιστών στην Καμπούλ, όπου σκοτώθηκε και ένας Αμερικανός στρατιώτης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στο Twitter ότι τερματίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, οι οποίες μετά από έναν χρόνο συνομιλιών είχαν φτάσει στο όριο της σύναψης μιας ιστορικής συμφωνίας για τον τερματισμό του 18ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019