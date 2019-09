Τρομακτικό ατύχημα για τον Άλεξ Περόνι στην Formula 3

Άγιο στο πλευρό του είχε ο οδηγός της F3, Άλεξ Περόνι στην διάρκεια αγώνα στην πίστα της Μόντσα, καθώς το σοκαριστικό ατύχημα του Αυστραλού πιλότου «κόβει την ανάσα».

Ο Περόνι ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, κρίνοντας και από τις εικόνες, ότι ήταν πολύ τυχερός που βγήκε από το μονοθέσιο έχοντας υποστεί κάταγμα ενός σπονδύλου και μετατόπιση ενός άλλου.

Το μονοθέσιο του Αυστραλού πιλότου «εκτοξεύτηκε» την στιγμή που είχε αναπτύξει ταχύτητα 241 χιλιομέτρων, κάνοντας τρεις περιστροφές στον αέρα.

Όλοι «πάγωσαν» αντικρίζοντας το μονοθέσιο να καταλήγει στις διαφημιστικές πινακίδες αλλά ευτυχώς ο Περόνι βγήκε από το αυτοκίνητο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο 22χρονος Αντουάν Ουμπέρ είχε χάσει την ζωή του σε δυστύχημα στην F2.

Δείτε εδώ το σοκαριστικό ατύχημα του Περόνι:

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.

He is currently under medical observation.#ItalianGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/UdlcFSIqBH

— Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019