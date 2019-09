Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρεσβευτής αντικαπνιστικής καμπάνιας

View this post on Instagram

Σύμμαχος στην προσπάθειά μας στην φετινή ΔΕΘ να ξεπεράσουμε τους 100.000 εθελοντές δότες έγινε ο Υπουργός Υγείας! Ο @vkikilias έγινε εθελοντής δότης μας στηρίζοντας τον αγώνα μας για να μην υπάρχει ούτε ένας συνάνθρωπος μας που να μην μπορεί να βρεί συμβατό δότη! Ευχαριστούμε @vkikilias! Γίνε και εσυ εθελοντής δότης! Δώσε ελπίδα! Δώσε ζωή! #oramaelpidas #ginedotis #doseelpida #dosezoi #ΔΕΘ2019 #Thessaloniki