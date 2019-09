Βενγκέρ: Ο Φιρμίνο «θυσιάζεται» για Σαλάχ και Μανέ

Ο Αρσέν Βενγκέρ παραμένει χωρίς δουλειά από τότε που αποχώρησε από την Άρσεναλ, το Μάιο του 2018.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του κλήθηκε να σχολιάσει την επιθετική τριπλέτα της Λίβερπουλ.

Όπως τόνισε ο Αλσατός, είναι αρκετά καλοί οι Μανέ και Σαλάχ, αλλά ο Φιρμίνο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι να βρεθεί για να «κολλήσει» η επιθετική γραμμή των «κόκκινων».

«Μου αρέσει και ο Σαλάχ και ο Μανέ, αλλά ο κόσμος ξεχνάει τον άνθρωπο που “θυσιάζεται”. Αυτός είναι ο Φιρμίνο. Δουλεύει για το κοινό καλό με γνώμονα το καλύτερο για την ομάδα, δουλεύει για τους συμπαίκτες του και τους κάνει να λάμπουν. Τέτοιο κομμάτι στο παζλ που έχει κάθε προπονητής στο ρόστερ είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Είναι ένας τρομερά γενναιόδωρος επιθετικός».

Wenger: I like him (Salah) and Mane but you forget the guy who sacrifices himself is Firmino who works for the team, works for everybody and gets them to shine and this piece of jigsaw is difficult to find. A striker who is generous.#beINWenger pic.twitter.com/PTAyhMX2Xe

— Ryan Eames (@Eamesy) September 6, 2019