Αίσχος: Ρουμάνοι οπαδοί ούρλιαζαν κατά την ενός λεπτού σιγή για την 9χρονη κόρη του Λουίς Ενρίκε

Η Ισπανία αγωνίστηκε εκτός έδρας με τη Ρουμανία για την 5η αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro 2020. Λίγο πριν τη σέντρα συνέβη κάτι που αμαύρωσε το ίδιο το αθλητικό γεγονός. Απαράδεκτοι οι Ρουμάνοι οπαδοί δεν σεβάστηκαν την ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε στη μνήμη της αδικοχαμένη 9χρονης κορούλας του Λουίς Ενρίκε, η οποία νικήθηκε από τον καρκίνο…

Seems like the Romania fans didn’t respect the minute’s silence in memory of Luis Enrique’s daughter Xana…#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) September 5, 2019