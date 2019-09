Σοκ στη Χαλ – Διαγνώστηκε με καρκίνο παίκτης της ομάδας

Μία πολύ άσχημη είδηση είδε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Τετάρτης (4/9), με την Χαλ να γνωστοποιεί μέσω ανακοίνωσης πως ο 26χρονος αμυντικός της, Άνγκους ΜακΝτόναλντ, διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου σε πρώιμο στάδιο.

«Η Χαλ ανακοινώνει με θλίψη πως ο Άνγκους ΜακΝτόλαντ διαγνώσθηκε με καρκίνο του εντέρου σε αρχικό σταδιο. Ο Άνγκους έδειξε πως έχει πολύ δυνατό χαρακτήρα με τον τρόπο που αντέδρασε στην είδηση.

Όλη η οικογένεια των τιγρών είναι ενωμένη για να προσφέρει συνεχή αγάπη και στήριξη στον Άνγκους στην αποθεραπεία του.

Η σωματική και πνευματικη του υγεία είναι Νο 1 προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή. Ο σύλλογος παρακαλεί τους υποστηρικτές και τα μίντια να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του Άνγκους και της οικογένειάς του αυτή τη στιγμή.

Ο σύλλογος θα παρέχει από εδώ και τώρα ενημέρωση για την εξέλιξη της υγείας του παίκτη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Χαλ για τον 26χρονο Άγγλο αμυντικό.

Δείτε το σχετικό tweet:

Club Statement: Angus MacDonald.

The whole Hull City family join together in showing Angus continued love and will support him in his recovery. 🧡🖤

➡️ https://t.co/XvuFMdrwDZ#hcafc | #theTigers pic.twitter.com/VYnx3GdiEH

— Hull City (@HullCity) 4 Σεπτεμβρίου 2019