Οδοστρωτήρας ο Γιάννης στο ξεκίνημα με τους Νεοζηλανδούς

Η αναμέτρηση κόντρα στη Νέα Ζηλανδία είναι κομβική για τη συνέχεια της Εθνικής στη διοργάνωση. Οι Έλληνες διεθνείς είναι σίγουρο πως διψούν για αποδείξεις έχοντας ακούσει πολλά τις δύο μέρες μετά από την ήττα κόντρα στη Βραζιλία.

Πολλά άκουσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που δεν έκανε καθόλου καλό ματς και έγινε δέκτης κριτικής, εντός και εκτός των τειχών. Ο Greak Freak σίγουρα λόγω νοοτροπίας,έχει πληγωμένο εγωισμό, τον οποίο φαίνεται πως βγάζει με τον κατάλληλο τρόπο στο παρκέ.

Τουλάχιστον στο ξεκίνημα, ο Γιάννης δείχνει να έχει μπει σε NBA mode κάνοντας… πλάκα στους Tall Blacks.

Greece 🇬🇷 🆚 New Zealand 🇳🇿

⁦@Giannis_An34⁩ made a flying start to the game with 7 points in 140".

