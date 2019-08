Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού ο Γιασίν Μπενζιά (vid)

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιασίν Μπενζιά, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να παρουσιάζει τον Γαλλοαλγερινό μεσοεπιθετικό.

Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης στην Αθήνα, πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και κατόπιν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους ερυθρόλευκους.

Ο παίκτης που έρχεται με δανεισμό ενός έτους (με οψιόν αγοράς) από τη Λιλ, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην επιθετική ανάπτυξη και τη δημιουργία του Ολυμπιακού και υπολογίζεται από τον Πέδρο Μαρτίνς ως 8άρι, στη θέση που αγωνίζονταν πέρσι ο Νάτχο, με τον 24χρονο διεθνή με την Αλγερία να έχει πιο πλούσια φυσικά προσόντα από τον Ισραηλινό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιασίν Μπενζιά.

Το who is who

Ο Γιασίν Mπενζιά, είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεντ Ομπέν Λεζ Ελμπέφ της Γαλλίας και αγωνίζεται ως μέσος.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 από τη Λιόν, για να αγωνιστεί στη συνέχεια σε Λιλ και Φενέρμπαχτσε.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21 ενώ πλέον αγωνίζεται με την εθνική ανδρών της Αλγερίας».

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιασίν Μπενζιά! / Yassine Benzia is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #Welcome #YassineBenzia #WelcomeYassine pic.twitter.com/rRZzJnOU7l — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 31, 2019

Μπενζιά: «Θα δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό, ανυπομονώ να ξαναπαίξω με τον Βαλμπουνά»

Ο Γιασίν Μπενζιά στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Πειραιώτες, τόνισε ότι θα δώσει τα πάντα για τη νέα του ομάδα, ενώ δήλωσε ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη.

Παράλληλα ο Γαλλοαλγερινός μίλησε και για τον Ματιέ Βαλμπουενά, καθώς μετά τη Φενερμπαχτσε θα συνυπάρξουν και στον Ολυμπιακό.