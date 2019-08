Στουρνάρας: Εκλεισε μια ιταμή προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρων

Speech by the Governor of the Bank of Greece Yannis Stournaras, at the 2nd InvestGR forum, in Athens, on June 11, 2019 / Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα, στο 2ο Φόρουμ InvestGR, στις 11 Ιουνίου, 2019

Μετά την επισημοποίηση της αρχειοθέτησης της υπόθεσης της Novartis που αφορά τον ίδιο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα έκλεισε και τυπικά, με καθυστέρηση είκοσι μηνών, μια ιταμή διαδικασία σπίλωσης και απόπειρας δολοφονίας χαρακτήρων, που ήταν νεκρόληκτη εξ υπαρχής. Απομένει τώρα στους αρμόδιους θεσμούς (Βουλή των Ελλήνων, Δικαιοσύνη) να αποκαλύψουν τους πραγματικούς ενόχους της άθλιας αυτής σκευωρίας, αλλά και τους συνεργούς τους.» Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Διαφθοράς έθεσε στοι αρχείο τη δικογραφία σε ό,τι αφορά τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, καθώς με βάση το αποδεικτικό υλικό δεν προέκυψε καμία ένδειξη περί τέλεσης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Επίσης, στη Βουλή διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Διαφθοράς η δικογραφία για τον πρώην Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο, με το αίτημα της άρσης της ασυλίας του για την άσκηση ποινικής δίωξης που αφορά το αδίκημα της δωροδοκίας και συνδέεται με την υπόθεση της Novartis.