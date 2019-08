Αμαζόνιος: Εικόνες αποκάλυψης από τη φωτιά

Τεράστιες πυρκαγιές κατακαίουν εδώ και μέρες μεγάλες εκτάσεις τροπικών δασών του Αμαζονίου.

Πρόκειται για μία απίστευτη φυσική καταστροφή που οφείλεται εν πολλοίς στην ανθρώπινη παρέμβαση και η οποία έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό και διεθνή πολιτική σύγκρουση. Εξάλλου, το πρόβλημα διαιωνίζεται καθώς είτε με το συνεχές ξέσπασμα πυρκαγιών είτε με την υλοτομία, οι εκτάσεις του «πνεύμονα» της Γης συρρικνώνονται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας (INPE) η χώρα βιώνει το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών της τελευταίας 5ετίας. Οι δορυφόροι της υπηρεσίας έχουν καταγράψει μια αύξηση της τάξεως του 84% στον αριθμό των εκδηλώσεων πυρκαγιών συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2018.

Οι εικόνες από drone είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Οι καπνοί της πυρκαγιάς φαίνονται μέχρι και από το Διάστημα, όπως φαίνεται από εικόνα από δορυφόρο.

Οι καπνοί από τη φωτιά που έχει κάνει στάχτη το απέραντο τροπικό δάσος του Αμαζονίου φτάνουν μέχρι και το Σάο Πάολο, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Βραζιλίας.

#Brazil’s largest city was plunged into darkness as thick plumes of black smoke from #Amazon forest fires blocked out sunlight

Conservationists accuse #Bolsonaro of encouraging farmers to clear the land by setting fire to it. pic.twitter.com/jW55InZBRW

— RT (@RT_com) August 21, 2019