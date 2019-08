Αμαζόνιος: Ο «πνεύμονας» του πλανήτη καίγεται ο Μπολσονάρου αδρανεί

Αριθμός – ρεκόρ πυρκαγιών καταγράφεται φέτος για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, του σημαντικότερου πνεύμονα του πλανήτη και καταφυγίου για τρία εκατομμύρια είδη της χλωρίδας και της πανίδας της γης.

Εδώ και αρκετές ημέρες το δάσος φλέγεται, σηματοδοτώντας μια απίστευτης έκτασης και σημασίας οικολογική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, στη Βραζιλία έχουν καταγραφεί 9.000 πυρκαγιές, ενώ ήδη για το τρέχον έτος η Εθνική Υπηρεσία Διαστημικής Έρευνας της Βραζιλίας έχει καταγράψει 72.843 φωτιές, σημειώνοντας αύξηση 80% συγκριτικά με το 2018.

Κι όλα αυτά με τις ευλογίες του ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος μάλιστα στα τέλη Ιουλίου είχε σπεύσει να αποκηρύξει το γεγονός της αποψίλωσης του δάσους του Αµαζονίου ως fake news.

«Ο Αµαζόνιος είναι δικός µας, όχι δικός σας» είχε δηλώσει τότε ο 64χρονος απευθυνόµενος σε ξένους δημοσιογράφους. «Ο Αµαζόνιος ανήκει στη Βραζιλία. Οι ευρωπαϊκές χώρες ας κοιτάξουν τη δουλειά τους» συνέχιζε ο βραζιλιάνος ηγέτης, τον οποίο αποκαλούν και «Τραµπ των Τροπικών». Τώρα, επιχειρώντας να αποκρούσει το μπαράζ επικρίσεων που δέχεται, κατηγορεί ανοικτά ΜΚΟ και περιβαλλοντικές οργανώσεις για εμπρησμό με στόχο να πλήξουν την κυβέρνησή του.

Όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ο βραζιλιάνος πρόεδρος απάντησε ότι «δεν διαθέτω κάποιο γραπτό σχέδιο» και πρόσθεσε «έτσι γίνεται».

«Συμβαίνει ένα έγκλημα και θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι αυτό το έγκλημα δεν θα εξαπλωθεί. Γι’ αυτό κόβουμε τις χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ» τόνισε ο Μπολσονάρου χαρακτηριστικά, κάνοντας μάλιστα λόγο για «πόλεμο» που δέχεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του, προκαλώντας κατακραυγή.

The scale of the Siberian wildfires is underlined by this animation of the huge area of the smoke cloud: more than 5 million km².

For comparison, the EU is about 4.5 million km² and the contiguous US about 8.1 million km².

