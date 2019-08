Η πρώτη μέρα του Μήτρογλου στην Ολλανδία

Ο Κώστας Μήτρογλου έγινε προ ολίγων ημερών παίκτης της PSV Αϊντχόφεν και η πρώτη του μέρα στην Ολλανδία ήταν σίγουρα… γεμάτη!

Ο Έλληνας στράικερ έκανε την απαραίτητη φωτογράφιση με τα ερυθρόλευκα χρώματα της νέας του ομάδας, προχώρησε σε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της PSV, ενώ η συνέχεια είχε… γήπεδο.

Ο «Μητρογκόλ» φαίνεται να υπολογίζεται αρκετά από τον νέο του προπονητή, αφού μετά τις τυπικές υποχρεώσεις της παρουσίασής του, έγινε «ένα» με τους νέους του συμπαίκτες και κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή με την Αϊντχόφεν!

Η νίκη των Ολλανδών με 3-0 κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού συνοδεύτηκε με το ντεμπούτο του Μήτρογλου, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 81ο λεπτό της συνάντησης.

Sooo, how was your Thursday @kmitroglou? 🤯#MitroGoool pic.twitter.com/CVCXfzGOL2

— PSV (@PSV) August 23, 2019