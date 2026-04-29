Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Google Σεργκέι Μπριν επί χρόνια έδειχνε μικρό ενδιαφέρον για την πολιτική. Τις λίγες φορές που είχε ασχοληθεί, ήταν για την υποστήριξη προοδευτικών σκοπών, όπως δωρεές σε εκστρατεία υπέρ του γάμου ομοφύλων στην Καλιφόρνια το 2008 και στήριξη για την επανεκλογή του προέδρου Μπάρακ Ομπάμα το 2012.

Επιπλέον, είχε χαρακτηρίσει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016 «βαθιά προσβλητική», είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης εισόδου μεταναστών από αρκετές κυρίως μουσουλμανικές χώρες και το 2021 είχε ξεκινήσει διακριτικά έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει δαπανήσει τουλάχιστον 88 εκατομμύρια δολάρια για πολιτικές σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον.

Ωστόσο τώρα, όπως και πολλοί άλλοι μεγιστάνες από το παραδοσιακά φιλελεύθερο προπύργιο της Silicon Valley, ο 52χρονος έχει μετατοπιστεί στο πλευρό του Τραμπ και μάλιστα, με έντονη πολιτική δραστηριότητα.

Μάχη κατά του φόρου στους δισεκατομμυριούχους

Η απογοήτευση του Μπριν από την Καλιφόρνια, στην οποία κατοικούσε μέχρι πρότινος, και η προσπάθεια που γίνεται στην πολιτεία προκειμένου να φορολογηθούν περισσότερο οι δισεκατομμυριούχοι, θεωρείται πως ήταν το έναυσμα για να δραστηριοποιηθεί πολιτικά.

Ο ίδιος δήλωσε στους New York Times ότι αντιτίθεται κατηγορηματικά στην προτεινόμενη εφάπαξ επιβολή φόρου 5% στον πλούτο των κατοίκων της Καλιφόρνια (και έχει δαπανήσει 57 εκατομμύρια δολάρια για να την καταπολεμήσει), επειδή φοβάται ότι θα οδηγήσει την πολιτεία σε ένα παρόμοιο σοσιαλιστικό μονοπάτι με αυτό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, την οποία η οικογένειά του εγκατέλειψε όταν ήταν 6 ετών.

«Διέφυγα από τον σοσιαλισμό με την οικογένειά μου το 1979 και γνωρίζω την καταστροφική, καταπιεστική κοινωνία που δημιούργησε στη Σοβιετική Ένωση. Δεν θέλω η Καλιφόρνια να καταλήξει στο ίδιο μέρος» ήταν η δήλωσή του.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά κατοίκους της Καλιφόρνιας με περιουσία άνω του 1,1 δισ. δολαρίων και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των υπερπλουσίων, με ορισμένους —μεταξύ αυτών και τον Μπριν— να επιλέγουν ακόμη και τη μετεγκατάστασή τους εκτός πολιτείας.

Την ίδια ώρα, οι υποστηρικτές του μέτρου εμφανίζονται ιδιαίτερα δυναμικοί: σύμφωνα με ανακοίνωση της σχετικής πρωτοβουλίας, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1,6 εκατομμύρια υπογραφές — σχεδόν διπλάσιες από τις απαιτούμενες 875.000 — προκειμένου η πρόταση να τεθεί σε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο.

Παρασκηνιακά, ο Μπριν έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στον συντονισμό της αντίδρασης των δισεκατομμυριούχων. Από τα τέλη του περασμένου έτους άρχισε να κινητοποιεί ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες της Silicon Valley. Όπως μεταδίδουν οι NYTimes, επικοινώνησε προσωπικά με αρκετούς εξ αυτών, ζήτησε από συνεργάτες του να εκπονήσουν στρατηγικές αποτροπής του μέτρου και προχώρησε στη δημιουργία δύο μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την προώθηση της ατζέντας του.

Παράλληλα, επιδόθηκε σε έναν εντατικό κύκλο επαφών με πολιτικούς και συμβούλους, ενημερώθηκε σε βάθος για τη διαδικασία συλλογής υπογραφών στην Καλιφόρνια και συμμετείχε σε συναντήσεις και ενημερώσεις προεκλογικών εκστρατειών.

Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, διαδραμάτισε η οικονομική του συμβολή: μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών επένδυσε 57 εκατομμύρια δολάρια σε έναν από τους βασικούς οργανισμούς που αντιτίθενται στο μέτρο, το Building a Better California.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η Καλιφόρνια, που κάποτε αποτελούσε έναν «χώρο ελευθερίας και καινοτομίας στη σκέψη», φαίνεται πλέον να «απομακρύνεται από τις ιδεολογικές της ρίζες».

Η επιρροή της συντρόφου του

Σύμφωνα με τους New York Times, η πολιτική μεταστροφή του Μπριν συνέπεσε χρονικά με τη σχέση του με τη Γκέρελιν Γκίλμπερτ-Σότο, η οποία ξεκίνησε το 2023.

Η 32χρονη, γνωστή και ως GG, αυτοπροσδιορίζεται ως «ολιστική σύμβουλος υγείας» και «υπέρμαχος της καθαρής διατροφής». Ταυτόχρονα, όμως, προβάλλεται ως ένθερμη υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, με την αφοσίωσή της να εντυπωσιάζει ακόμη και στελέχη του περιβάλλοντος του αμερικανού προέδρου, όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

Μεταξύ άλλων, έχει εμφανιστεί με αξεσουάρ που φέρουν το σύνθημα «MAGA», έχει αποκαλέσει τον Τραμπ «κολλητό της», ενώ και ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει «πραγματικά υπέροχη MAGA σύντροφο» του Μπριν.

Η ίδια έχει συνοδεύσει τον Μπριν σε σειρά συναντήσεων με επιφανή πρόσωπα του κινήματος MAGA, όπως ο συντηρητικός podcaster Μπεν Σαπίρο, αλλά και σε επαφές με τον ίδιο τον Τραμπ, τόσο στο Μαρ-α-Λάγκο όσο και στον Λευκό Οίκο.

Στήριξη σε Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για κυβερνήτη

Ο δισεκατομμυριούχος έχει επίσης επιχειρήσει να διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού ενόψει της διαδοχής του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

Τον περασμένο Μάρτιο προχώρησε σε δωρεά ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων προς επιτροπή που στήριζε τον δήμαρχο του Σαν Χοσέ, Ματ Μάχαν, έναν μετριοπαθή Δημοκρατικό. Όμως, όταν λίγο αργότερα ο Μάχαν ταξίδεψε στη λίμνη Τάχο για δείπνο με τον Μπριν και τη Γκίλμπερτ-Σότο, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των σχέσεών τους, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει περαιτέρω οικονομική στήριξη.

Η σχέση αυτή φαίνεται πως ψυχράνθηκε, μετά από τη συμμετοχή του Μάχαν στις κινητοποιήσεις του κινήματος «No Kings» στα τέλη Μαρτίου, ενάντια στις πολιτικές του Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δημόσια κριτική της Γκίλμπερτ-Σότο μέσω κοινωνικών δικτύων. «Είναι woke και είναι χάλια», έγραψε μεταξύ άλλων στο Χ.

Η ίδια έχει ταχθεί υπέρ του Στιβ Χίλτον, Ρεπουμπλικανού υποψηφίου και πρώην παρουσιαστή του Fox News. Ο Μπριν έχει ήδη συνεισφέρει περίπου 40.000 δολάρια στην καμπάνια του, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή του μετατόπιση προς το συντηρητικό πολιτικό στρατόπεδο.