Η διόγκωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας αξίζει να παρουσιαστεί σε αριθμούς όπως τους κατέγραψε η συνάδελφος Τζίνα Μοσχολιού στα «Νέα» της 10/4/2026.

Συγκεκριμένα, σε 2.680.000.000 ευρώ εκτιμάται η συνολική ζημία των 175 ενεργών ελληνικών υποθέσεων, που βρίσκονται ανοικτές στα χέρια των ευρωπαίων εισαγγελέων στην Αθήνα έως 31/12/2025.

20 πολιτικά πρόσωπα πρώην και νυν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών για τις παράτυπες καταβολές ενισχύσεων, τις εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων και τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών πόρων.

415 εκατομμύρια ευρώ είναι το επικαιροποιημένο ποσό των προστίμων που καταλόγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα στα μέσα του 2025 για την κακοδιαχείριση, τους ελλιπείς ελέγχους και την πλημμελή κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

63.875.000 ευρώ είναι κατά μία πρώτη εκτίμηση τα χρήματα που δόθηκαν παρατύπως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2020-2023. Πρόκειται για ενισχύσεις, που ενώ αρχικά είχαν παγώσει έπειτα από ελέγχους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Ελέγχων, τελικά αποδεσμεύτηκαν και καταβλήθηκαν ύστερα από άνωθεν παρεμβάσεις και εντολές.

11 είναι οι εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ζήτησε την άρση ασυλίας τον Απρίλιου του 2026 στο πλαίσιο των ερευνών για οργανωμένο σύστημα απάτης, ηθική αυτουργία σε απιστία και απάτη με υπολογιστή.

4 είναι τα κορυφαία πρώην κυβερνητικά στελέχη για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναγκάστηκε να διαβιβάσει δικογραφίες στη Βουλή λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών ερευνώντας την πιθανή εμπλοκή τους.

44.000 ήταν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που εν μέσω του ελεγκτικού χάους, της προβληματικής μετάβασης του οργανισμού στο Cloud και των μπλοκαρισμένων συστημάτων, βρέθηκαν εντελώς απλήρωτοι (ή με μειωμένα ποσά) στα τέλη του 2025, πληρώνοντας ουσιαστικά το μάρμαρο της κατάρρευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

23 ήταν τα μη πολιτικά πρόσωπα (στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της διαχειριστικής αρχής) στα οποία άσκησε ποινικές διώξεις η Ευρωπαία Εισαγγελέας για την καθυστέρηση και αλλοίωση της Σύμβασης 717. Για τα πολιτικά πρόσωπα δεν της επετράπη να ασκήσει διώξεις.

7.800.000 είναι ο απίστευτος αριθμός των αιγοπροβάτων που βρέθηκαν ξαφνικά να είναι δηλωμένα μόνο στην περιφέρεια της Κρήτης, πρωταγωνίστρια ως γνωστόν σε κάθε είδους παρανομίες, με πρώτη απ’ όλες την οπλοκατοχή. Το νούμερο αυτό λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αναδεικνύοντας τις πρακτικές των εικονικών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου για την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

6.404 είναι ο αριθμός των δεσμευμένων και ύποπτων ΑΦΜ στους οποίους κατέληξαν τα 63,8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν παρατύπως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2020-2023. Το στοιχείο αυτό διαβιβάστηκε και επίσημα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής μέσω σχετικού εγγράφου της ΑΑΔΕ στις αρχές του 2026.

Τέλος, 17.600.000 ευρώ είναι το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας στα ευρωπαϊκά ταμεία από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου, σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πόσο βαρύ είναι το κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνεπώς την αναπόφευκτη αρνητική επίδραση στο εκλογικό σώμα στις επικείμενες εκλογές. Εκτός αν υπάρξουν διορθώσεις και άλλα στοιχεία, που απαλλάσσουν την κυβέρνηση από το βάρος της ευθύνης της.