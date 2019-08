Στην αγγλική Μπρέντφορντ ο Νίκος Καρέλης

Η Μπρέντφορντ απέκτησε τον Νίκο Καρέλη, με τον 27χρονο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τις «μέλισσες».

Ο Καρέλης την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα του ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Γκενκ, αλλά δεν πήρε πολλές ευκαιρίες, με αποτέλεσμα ο «δικέφαλος» να μην μπει σε διαδικασία αγοράς του.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Εργοτέλη, έμεινε ελεύθερος από τους Βέλγους και η Μπρέντφορντ κινήθηκε για την απόκτησή του, ανακοινώνοντας τη μεταγραφή του. Η αγγλική ομάδα έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές στην Τσάμπιονσιπ (2η κατηγορία), έχει μαζέψει ισάριθμους πόντους, παρουσιάζοντας πρόβλημα στο γκολ (μόλις δύο τέρματα). Το πρόβλημα αυτό φιλοδοξούν να το λύσουν με την απόκτηση του 27χρονου Έλληνα διεθνή.

Η ανάρτηση της Μπρέντφορντ:

#BrentfordFC can confirm the signing of Nikos Karelis, international Greek striker

The 27-year-old has signed a one-year deal with a Club option for a further year#WelcomeNikos ✍️ pic.twitter.com/AOoYh11kEs

— Brentford FC (@BrentfordFC) August 22, 2019