Λίβερπουλ : Επέκτεινε το συμβόλαιο του Τσάμπερλεϊν

Ο Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν αποτέλεσε έναν από τους άτυχους της περσινής χρονιάς για τη Λίβερπουλ. Ο 26χρονος Άγγλος τραυματίστηκε σοβαρά τον Απρίλιο του 2018 και έχασε όλη την περσινή σεζόν με τους «reds». Αποτέλεσμα ήταν να αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Γερμανός τεχνικός υπολογίζει ιδιαίτερα στον Άγγλο, γι΄αυτό και εισηγήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Τσάμπερλεϊν ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και ελπίζει να αφήσει πίσω τις δύσκολες μέρες, ώστε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο «Άνφιλντ».

Η χρονιά για την ομάδα του Κλοπ είναι πολύ μεγάλη, με τους reds να αγωνίζονται σε τέσσερις διοργανώσεις, οπότε παίκτες όπως ο Τσάμπερλεϊν θα χρειαστούν να ξεκουράσουν τους λεγόμενους «βασικούς».

Η ανάρτηση της Λίβερπουλ:

✍️🔴@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds 🙌 pic.twitter.com/xLw0AZlOJs

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019