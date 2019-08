Ολυμπιακός: Με την ερυθρόλευκη εμφάνιση κόντρα στην Κράσνονταρ (pic)

O Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (22:00) την Κράσνονταρ στο Καραϊσκάκη στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Ρωσία (27 Αυγούστου).

Στο αποψινό παιχνίδι οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς θα αγωνιστούν με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση, την οποία φορούσαν και στα δυο προηγούμενα επίσημα ματς στο φαληρικό γήπεδο κόντρα σε Βικτόρια Πλζεν (4-0) και Μπασακσεχίρ (2-0).

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ, αναφέρει ο Ολυμπιακός στο tweet του.

Δείτε την ανάρτηση των ερυθρόλευκων για το αποψινό παιχνίδι:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! 👊🏻⚽️⚪️🔴 #Olympiacos #UCL #OLYKRA @ChampionsLeague @FCKrasnodar pic.twitter.com/jjOJhVcgpX

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2019