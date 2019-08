Λαβωμένη Μπαρτσελόνα, στα… πιτς και ο Ντεμπελέ

Η σεζόν για τη Μπαρτσελόνα ξεκινά με τον χειρότερο τρόπο. Δεν έφτανε η ήττα από την Μπιλμπάο στην πρεμιέρα της La Liga. Έχουν έρθει και μια σειρά από τραυματισμούς που σίγουρα έχει κάνει τον Ερνέστο Βαλβέρδε να χάσει το ύπνο του.

Από τη μία έχουμε τον Μέσι που έχασε την πρεμιέρα και κάνει αγώνα δρόμου να είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στην Μπέτις. Ο… Διόσκουρός του, Λουίς Σουάρες θα απουσιάσει για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των μπλαουγκράνα, την ώρα που και ο δεύτερος τερματοφύλακας, Νέτο, θα επιστρέψει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί και ένας ακόμα τραυματισμός όπως ανακοίνωσε επίσημα η Μπαρτσελόνα μέσω twitter. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό του πόδι (θλαση στον οπίσθιο μηριαίο) και αυτό θα τον κρατήσει 4-5 εβδομάδες εκτός δράσης.

Κάπως έτσι η ανάγκη άμεσης προσαρμογής και προσφοράς του Αντουάν Γκριεζμάν είναι πιο μεγάλη από ποτέ για να μην χάσει και άλλο έδαφος η Μπαρτσελόνα τόσο νωρίς στην κούρσα της La Liga.

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury

pic.twitter.com/I5zJTcsz5e

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2019