Συγκινητικό tweet του Ερυθρού Αστέρα για τον Μπλατ

Ο Ντέιβιντ Μπλατ συγκλόνισε όλον τον μπασκετικό κόσμο και όχι μόνο με την αποκάλυψη της μεγάλης μάχης που δίνει κόντρα στην Πρωτοπαθή Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (PPMS).

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα υποστήριξης από αθλητές ομάδες και απλούς οπαδούς, με ένα από αυτά να είναι και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Σέρβοι έχον εξαιρετικές σχέσεις με τον Ολυμπιακό και δεν θα μπορούσαν αν απέχουν από τις δύσκολες στιγμές που περνάει ένα μέλος των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά τι ανέφερε η Ζβέζντα σε απάντησή της σε ανάρτηση του Ολυμπιακού στο twitter:

«Δώσαμε πολλές μάχες μαζί… Μερικές φορές κερδίσαμε, κάποιες άλλες χάσαμε. Είναι πάντα τιμή να είμαστε αντίπαλοι και στην επόμενη μάχη, θα μας έχεις στην ομάδα σου! Μείνε δυνατός, Ντέιβιντ».

Olympiacos coach, David Blatt, decide to share his health problem with this letter… #OlympiacosBC #WeAreOlympiacoshttps://t.co/13JlSoVZwj

