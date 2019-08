Παναθηναϊκός : Τι μήνυμα έστειλε ο Ντομινίκ στον Φριντέτ

Ο Τζίμερ Φριντέτ έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα και είναι πανέτοιμος να ενσωματωθεί στον Παναθηναϊκό και να αρχίσει δουλειά.

Μάλιστα έχει και τις… ευλογίες του Ντομινίκ Γουίλκινς ο οποίος συνεχάρη τον Αμερικανό για την επιλογή του και τον προέτρεψε να κυριαρχήσει.

«Συγχαρητήρια! Το να παίξω στον Παναθηναϊκό, ήταν από τις καλύτερες στιγμές μου. Πήγαινε και κυριάρχησε!» ήταν το μήνυμα του Ντομινίκ στα social media.

Congrats my man!!!! @jimmerfredette Playing at @paobcgr are some of my best memories!!!! Go forth and DOMinate! https://t.co/imznjzWZFV

— Dominique Wilkins 🏀 (@DWilkins21) August 19, 2019