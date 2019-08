Ο Λουκάκου απάντησε στους επικριτές δείχνοντας τους… κοιλιακούς του

Ο Ρομέλου Λουκάκου και η υπόθεση της μεταγραφής του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ίντερ, αποτέλεσε ένα από τα «σίριαλ» του καλοκαιριού.

Στον ιταλικό σύλλογο, όμως, παρουσιάστηκε υπέρβαρος, με αποτέλεσμα να δεχτεί έντονη κριτική για το γεγονός αυτό.

Η Ίντερ την πρώτη αγωνιστική της Serie A υποδέχεται τη Λέτσε (Δευτέρα 26/8) και οι φίλοι των «νερατζούρι» περιμένουν να δουν το νέο μεταγραφικό τους απόκτημα.

Το ντεμπούτο του Βέλγου όμως ενδέχεται να καθυστερήσει με τα δεδομένα αυτά.

Ο Βέλγος στράικερ, όμως, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία με τους κοιλιακούς του, ώστε να αποδείξει ότι όσα λέγονται δεν αληθεύουν.

Η ανάρτηση του Λουκάκου στα social media:

Lukaku on his snapchat – he’s really not one for taking criticism without responding 👀 pic.twitter.com/g3hEcp3bbn

— Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) August 17, 2019