Fake λογαριασμός του Πικραμμένου «πέθανε» τον Παπούλια

Τον… θάνατο του Κάρολου Παπούλια ανακοίνωσε από ψεύτικο λογαριασμό στο Twitter, που φέρει το όνομα του νέου αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΝΔ, Παναγιώτη Πικραμμένου, ο Ιταλός δημοσιογράφος Τομάσο Ντεμπενεντέτι.

Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από 2 μέρες, στις 15 Ιουλίου 2019. Σήμερα, έκανε γνωστή την «είδηση» του θανάτου του Κάρολου Παπούλια.

KAROLOS PAPOULIAS, the former President of Greece, has died few minutes ago at 90.

