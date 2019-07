Ο Βαρουφάκης στο… Παρίσι ξεσηκώνει το twitter : «Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ;

Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία hashtag δημιούργησαν οι χρήστες του Twitter για να εκφράσουν γραπτώς όλα όσα σκέφτηκαν βλέποντας τον Γιάνη Βαρουφάκη να λογομαχεί με αστυνομικό στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού.

Συγκεκριμένα οι τουϊτεράδες εξάντλησαν την ειρωνεία τους με και την καυστικότητά τους προς τον Γιάνη Βαρουφάκη με τα hashtags #Παρίσι #Varoufakis #Varoufakischallenge, καθώς φαίνεται να μην πείστηκαν τόσο από τις καταγγελίες του επικεφαλής του ΜεΡΑ 25, κάνοντας λόγο περί «ξενοφοβίας και ανεγκέφαλης συμπεριφοράς».

Υπήρξαν μερικοί που πρότειναν στον Γιάνη Βαρουφάκη να ονοματίσει το κόμμα του «Ξέρεις Ποιος Είμαι Εγώ;», ενώ άλλοι ανέφεραν πως με τέτοιο τσακωμό, παραλίγο να αναβληθεί ακόμη και η εθνική επέτειος της Γαλλίας.

Βέβαια υπήρξαν και εκείνοι που πήραν το μέρος του, δημοσιεύοντας μηνύματα υπέρ του επικεφαλής του ΜέΡΑ 25.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάνης Βαρουφάκης μετά το περιστατικό έκανε μήνυσή στον αστυνομικό, ζητώντας επίσημη απολογία από τη γαλλική αστυνομία, όπως και την επίπληξη των εμπλεκόμενων αστυνομικών.

«Ως Έλληνας πολίτης, κι εκλεγμένος μέλος της Βουλής των Ελλήνων, έχω υποχρέωση να διαμαρτύρομαι απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές που στοχοποιούν τον οποιονδήποτε πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ως Ευρωπαίος πολίτης, αρνούμαι να αποδεχθώ την κανονικοποίηση τέτοιων συμπεριφορών στα ευρωπαϊκά σύνορα, ιδίως σε σύνορα εντός της Σένγκεν τα οποία, υποτίθεται, έχουν καταργηθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Πάντως, μάρτυρας έκανε λόγο στο ΑΠΕ-ΑΜΠΕ για σπρώξιμο από πλευράς του πρώην υπουργού Οικονομικών, ενώ ο Βαρουφάκης έκανε και δήλωση στο Twitter μετά το περιστατικό.

-Βαρουφάκης: Ντροπιάζεις το γαλλικό έθνος.

– Αστυνομικός: Καθόλου, καθόλου…

– Βαρουφάκης: Είσαι βίαιος και είσαι αναιδής και θέλω να μιλήσω στον προϊστάμενό σου το καταλαβαίνεις;

– Αστυνομικός: Μετά…

– Βαρουφάκης: Όχι μετά. Τώρα! Θα πρέπει να με μετακινήσεις βίαια. Και δε σού ξαναμιλάω! Κάποιος άλλος πρέπει να έρθει να μού μιλήσει, όχι εσύ! Εσύ είσαι προβληματικό μέλος της αστυνομίας, ντροπή για το έθνος σου.

– Αστυνομικός: Οkay.

– Bαρουφάκης: Φέρε κάποιον άλλον εδώ… Μπλόκαρες τον δρόμο μου και άρχισες να με σπρώχνεις.

– (Τρίτο άτομο) Γιατί δεν μπορείτε να φύγετε;

– Βαρουφάκης: Δε με αφήνει! Θα κάνω ό,τι θέλω, θα πηγαίνω πάνω-κάτω… Αν θέλεις μπορείς να με σταματήσεις. Σε προκαλώ!

