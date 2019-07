Χαμός για τον γκαφατζή Ζάεφ – Οι σπαρταριστοί διάλογοι με τους ρώσους φαρσέρ

Σοβαρές αμφιβολίες για τη νοημοσύνη του προκάλεσε ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ μετά την απερίγραπτη φάρσα εις βάρος του που αποκαλύφθηκε χθες.

Πατώντας την μπανανόφλουδα που του έβαλαν δύο ρώσοι φαρσέρ, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας κατάφερε μέσα σε μόλις μία ώρα να δηλώσει πρόθυμος «να δωροδοκήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο», να αποκαλύψει τα προσωπικά τηλέφωνα ξένων ηγετών, να κουτσομπολέψει ισχυρές χώρες όπως η Ρωσία και η Τουρκία, ακόμα και να πειστεί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όχι μόνον ήταν… Ουκρανός αλλά μάλιστα έχει συγγένεια με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ποροσένκο!

Όλα άρχισαν όταν δύο γνωστοί και ιδιαίτερα ταλαντούχοι Ρώσοι κωμικοί, οι Βλαντίμιρ Κουζνετσόφ ή «Βόβαν» και Αλεξέι Στολιάροφ ή «Λέξους» έβαλαν στο στόχαστρο τον έναν από τους δύο πρωτεργάτες της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Τον κάλεσαν τηλεφωνικά τρεις φορές, στο διάστημα μεταξύ Αυγούστου 2018 και Απριλίου 2019, προσποιούμενοι μία τον τότε πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο και μία τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Σε μια από αυτές τις συνομιλίες, ο φαρσέρ που υποδύεται τον Ποροσένκο προτείνει να διαδραματίσει ρόλο μεσάζοντα μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. (Σημειώνεται πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε τον Ιανουάριο το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μόσχας και της Ρωσικής Εκκλησίας που κατήγγειλε ένα σχίσμα).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο «Πόροσενκο» εξηγεί ότι πέτυχε αυτή την διπλωματική και θρησκευτική νίκη «δίνοντας ο ίδιος προσωπικά χρήματα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Στην περίπτωσή μου, κατέβαλα 150.000 ευρώ, για εσάς, είναι φθηνότερο», λέει ο κωμικός μιλώντας για ένα ποσό των 100.000 ευρώ.

«Εξαιρετικά, δεν θα υπάρξει πρόβλημα», απαντά ο Ζάεφ.

Σε μια άλλη συζήτηση, πιστεύοντας ότι μιλά με τον Στόλτεμπεργκ, ο πρωθυπουργός της βαλκανικής χώρας δηλώνει ότι η Μόσχα διατηρεί «πολλούς κατασκόπους στην περιοχή».

«Είμαι θύμα του ανοιχτού μου χαρακτήρα» και «απατεώνων από χώρες με προσανατολισμό ενάντια στο ΝΑΤΟ». «Αυτό που συνέβη πρέπει να σημάνει συναγερμό τόσο σ΄ εμάς όσο και σ΄ ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και οργανωμένη μάχη κατά των ψευδών ειδήσεων και των μηχανορραφιών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δέχομαι ότι είμαι θύμα του ανοιχτού μου χαρακτήρα και της μόνιμης διάθεσής μου να επικοινωνώ με όλους. Βρίσκομαι σε συνεχή ανοικτή γραμμή με όλους τους στρατηγικούς μας εταίρους και με τους πολίτες. Αυτό συμβαίνει επειδή για μένα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα τα συμφέροντα του κράτους και των πολιτών » δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ στην συνέντευξη Τύπου.

Οι φαρσέρ, σε άλλη συνομιλία τους με τον Ζάεφ, προσποιούμενοι ότι είναι ο Ποροσένκο, «αποκαλύπτουν» ότι επιστήμονες από την Ουκρανία κατόρθωσαν να «εξακριβώσουν» την «συγγένεια» του Ουκρανού πρώην προέδρου με τον Μέγα Αλέξανδρο! «Οι επιστήμονές μας έχουν ήδη εξακριβώσει την σχέση μου μαζί του, οπότε μπορώ να αποκαλούμαι Μέγας Πέτρο» είπαν οι φαρσέρ σε μία από τις συζητήσεις τους με τον Σκοπιανό πρωθυπουργό.

«Όπως γνωρίζετε, οι Ουκρανοί επιστήμονές μας έκαναν μια σειρά ιστορικών ανακαλύψεων. Όπως γνωρίζετε, οι Ουκρανοί είναι αρχαίοι Σουμέριοι… Σε μια περίοδο, η περιοχή μας άνηκε στην Αλεξάνδρεια» λένε στον Ζάεφ οι φαρσέρ, κι εκείνος απαντά ότι… «διάβασε γι’ αυτό» και πως «η ιστορία μπορεί να μας ενώνει».

Στην… κακούργα την κοινωνία επιχείρησε να τα ρίξει ο Ζάεφ όταν οι παραπάνω ξεκαρδιστικές συνομιλίες δημοσιεύθηκαν στο you tube. Άρον άρον διοργάνωσε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ζητώντας συγνώμη αλλά αρνούμενος να παραιτηθεί, όπως ζητά η αντιπολίτευση.

«Είμαι θύμα του ανοιχτού μου χαρακτήρα (…) και απατεώνων από χώρες με προσανατολισμό ενάντια στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Σλαβομακεδόνας πρωθυπουργός, κατόπιν εορτής αφού ήδη είχε γίνει ρεζίλι.

Μάλιστα, φρόντισε ο ίδιος να τα κάνει χειρότερα για τον εαυτό του όταν προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουν κοροϊδέψει και τον Μακρόν, τον Στόλτενμπεργκ και τον Μπόρις Τζόνσον»…

Για την ιστορία σημειώνεται πως οι «Βόβαν» και «Λέξους» έχουν ξεγελάσει στο παρελθόν τον Eλτον Τζον, τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο. Τον περασμένο Απρίλιο ισχυρίστηκαν ότι είχαν παγιδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι μιλούσε με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι στόχοι των δύο φαρσέρ είναι κυρίως οι αντίπαλοι του Κρεμλίνου, Ρώσοι ή ξένοι.

Φυσικό κι επόμενο ήταν να αρχίσει αμέσως μια ανελέητη καζούρα στο Twitter εις βάρος του αφελούς Ζάεφ. Οι χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου δεν τον άφησαν σε χλωρό κλαρί. ιδού ένα μικρό δείγμα:

