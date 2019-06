Ολυμπιακός : Συνεργασία με τον ηγέτη στην ανάλυση του ποδοσφαίρου

Ο Ολυμπιακός πρωτοπορεί στις συνεργασίες του και οι ερυθρόλευκοι έχουν να παρουσιάσουν συμφωνίες με κορυφαίες εταιρίες τόσο σε ότι αφορά την πρώτη ομάδα όσο και τις Ακαδημίες του συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα συνεργασία της ομάδας του λιμανιού με την εταιρία Driblab, η οποία είναι κορυφαία στον τομέα δραστηριοποίησης της. Η Driblab είναι εταιρία που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών σε ότι αφορά την εξέλιξη παικτών αλλά και τακτικής, όπως επίσης και με την ανάλυση – παρουσίαση νέων ταλέντων στο ποδόσφαιρο.

Είναι μια εταιρία που ασχολείται με 95.000 παίκτες σε περισσότερες από 170 διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο και συνεργάζεται πλέον με τον Ολυμπιακό και είναι χαρακτηριστικό πως η Driblab θα συνεργάζεται μόνο με τους ερυθρόλευκους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Driblab ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Ολυμπιακό και ο γενικός διευθυντής της εταιρίας, Σαλβαδόρ Καρμόνα υποστήριξε: «Το να είσαι σε θέση να συνεργαστείς με τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη χαρά για την Driblab. Αυτή η συνεργασία είναι μια μεγάλη ευθύνη. Ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους πιο εικονικούς συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και γνωρίζουμε καλά τα υψηλής ποιότητας πρότυπα της συγκεκριμένης ομάδας. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε ένα σημαντικό κομμάτι των μελλοντικών επιτευγμάτων του Ολυμπιακού».

Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια της ΠΑΕ, Λίνα Σουλούκου τόνισε: «Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε μια ακόμη πρωτοποριακή συνεργασία με την Driblab, τον ηγέτη στην ανάλυση του ποδοσφαίρου. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την έναρξη αυτής της νέας συνεργασίας με την Driblab. Με αυτή τη συνεργασία ο Ολυμπιακός εισάγει έναν ακόμα όρο στο παιχνίδι, αυτόν της Ανάλυσης Δεδομένων, αναβαθμίζοντας έτσι ακόμα περισσότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο».

Always at the forefront of innovation, Olympiacos FC proudly launches a brand new partnership with @driblab, a top company in sports big data (tactics, footballers) analytics and AI-enabled applied services on talent assessment. #olympiacos #driblab #partners #football #data pic.twitter.com/jtPZtrP7qj

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 6, 2019