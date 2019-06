Ανανέωσε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ιτούδης

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε κι επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Ιτούδη μέχρι το καλοκαίρι του 2021.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έκαναν το αυτονόητο και συνεχίζουν τη συνεργασία του με τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος κατέκτησε την Eurolegue με τους Ρώσους πριν μερικές μέρες.

Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται από το 2014 στο τιμόνι της ΤΣΣΚΑ και αναμένεται να κλείσει επταετία, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2021!

Στα πέντε χρόνια της παρουσίας του στην Μόσχα, ο Ιτούδης κέρδισε δύο Euroleague (2016, 2019) και ο Αντρέι Βατούτιν κράτησε τον λόγο του και τον επιβράβευσε με νέο συμβόλαιο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει υψηλότερες αποδοχές.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας:

Dimitris Itoudis to continue coaching CSKA!

Head coach @ItoudisD signed the new contract with our club until the end of 2020-21 season.#CSKAbasket pic.twitter.com/t0hq7yMQD2

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 4, 2019