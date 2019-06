Τσιτσιπάς: «Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά όλοι παρακολουθούν τένις;» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του από το Roland Garros σε έναν πεντάωρο αγώνα με τον Στάνισλας Βαβρίνκα, έγραψε στο twitter για το ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον για το τένις.

Ο 21χρονος πρωταθλητής μας, Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, μια ημέρα μετά την ήττα του με 3-2 σετ για τους «16» εξέφρασε μια ιδιαίτερη απορία που είχε.

«Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά όλοι παρακολουθούν τένις;», έγραψε στο twitter ο Έλληνας Πρωταθλητής, μια ημέρα μετά τον εκπληκτικό αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα στο Roland Garros.

Δείτε την ανάρτηση του Στέφανου:

Why do I feel like suddenly everyone’s watching tennis?

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 3, 2019