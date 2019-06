Ολυμπιακός: «Σε μία εβδομάδα επιστρέφουμε στη βάση μας» (pic)

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα πλέον για την έναρξη της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ο Πέδρο Μαρτίνς έχει ορίσει την πρώτη συγκέντρωση στο Αθλητικό Κέντρο του Ρέντη για τις 10 Ιουνίου.

Οι ερυθρόλευκοι ολοκληρώνουν σε περίπου μια βδομάδα τις καλοκαιρινές διακοπές τους και θα επιστρέψουν στη βάση τους, με την ΠΑΕ να ανυπομονεί για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω των social media ο Ολυμπιακός έστειλε και σχετικό μήνυμα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σε μία εβδομάδα επιστρέφουμε ξανά στη βάση μας!»

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Σε μία εβδομάδα επιστρέφουμε ξανά στη βάση μας! / In one week we return back to our base!#olympiacos #Rentis #WeKeepOnDreaming #PreSeason pic.twitter.com/PwnNu7YVRI

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 3, 2019