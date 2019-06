Βενγκέρ: «Το Λίβερπουλ είναι η πόλη της μουσικής, της εργατικής τάξης και του ποδοσφαίρου» (vid)

Ο επί σειρά ετών πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, αναφέρθηκε on air στα στοιχεία εκείνα που κάνουν τη Λίβερπουλ ξεχωριστή και επιρρεπή στα… θαύματα!

Αναλυτικά τα λόγια του:

«Το Λίβερπουλ είναι η πόλη της μουσικής, της εργατικής τάξης και του ποδοσφαίρου. Και το είδαμε σήμερα, για παράδειγμα, ότι πάντοτε είναι ενωμένοι όλοι στην πόλη αυτή. Όλοι όσοι έχουμε προπονήσει στην Αγγλία, ξέρουμε ότι το Liverpool είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για το ποδόσφαιρο.. Γι’ αυτό καταφέρνουν κάθε φορά να κάνουν… θαύματα.

Έπειτα, βρίσκονται πλέον σε μία θέση που, όταν θέλουμε εμείς να βελτιώσουμε την ομάδα μας, αυτοί σου καταστρέφουν όλα τα καλύτερα στοιχεία σου. Θα έλεγα ότι για να κυριαρχήσουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πρέπει να βελτιώσουν το τεχνικό τους κομμάτι, αλλά έτσι θα χάσουν αυτό που αποτελεί τώρα τη δύναμη τους, το πνεύμα αλληλεγγύης και μαχητικότητας.

Και αυτό μας συμβαίνει πάντοτε (σ.σ τους προπονητές), να θέλουμε να βελτιώσουμε την ομάδα σε έναν τομέα αλλά να ξέρουμε ότι μπορεί να καταστρέψουμε αυτόν που μας κάνει να κερδίζουμε»

Δείτε τη σχετική τοποθέτηση του Αλσατού τεχνικού:

«Liverpool is the city of music, of the working class and of football.»

«Anyone who has managed in England knows it is a special place for football. That’s why they can always make miracles.»

Arsene Wenger on the magic of Merseyside 🙌#beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/g5B3tDI9LX

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2019