Live η παρέλαση των πρωταθλητών Ευρώπης μαζί με την κούπα! (vid)

Περίπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας οι πρωταθλητές Ευρώπης θα κάνουν τον… γύρο της πόλης μαζί με την κούπα!

Η Λίβερπουλ μετά την επαγγελματική της νίκη επί της Τότεναμ (2-0) και την κατάκτηση του Champions League επέστρεψε στην Αγγλία, όπου θα γιορτάσει μαζί με τους οπαδούς της την τεράστια επιτυχία της να επιστρέψει στην κορυφή της Γηραιάς Ηπείρου, 14 χρόνια μετά το έπος της Κωνσταντινούπολης!

Παρακολουθήστε ζωντανά όλα όσα θα γίνουν στους δρόμους του Λίβεπουλ και το πάρτι των Κόκκινων:

