Eurovision : Αλλαξε η τελική βαθμολογία

Αλλαγές προέκυψαν στα αποτελέσματα της τελικής βαθμολογίας της Eurovision, που επηρεάζουν τη θέση της Κύπρου.

Η αλλαγή στη βαθμολογία προέκυψε μετά το «σκάνδαλο» με τη Λευκορωσία, που αποκάλυψε τις ψήφους των μελών της στον α’ ημιτελικό.

Λίγο πριν από την έναρξη του τελικού της Eurovision, η EBU επιβεβαίωσε ότι η κριτική επιτροπή της Λευκορωσίας αποβλήθηκε από τον τελικό του 64ου διαγωνισμού τραγουδιού.

Έτσι, μετά την διόρθωση των βαθμών, αρκετές χώρες άλλαξαν θέσεις στην τελική κατάταξη. Μια από αυτές και η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε η Τάμτα με το Replay, που ανέβηκε από την 15η στην 13η θέση.

H ανακοίνωση της EBU:

«Η κριτική επιτροπή της Λευκορωσίας αποβλήθηκε μετά την αποκάλυψη των ψήφων των μελών της στον πρώτο ημιτελικό, κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τους κανόνες του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του διαγωνισμού, η EBU συνεργάστηκε με τον συνεργάτη της επί της ψηφοφορίας για να προκύψει ένα συγκεντρωτικό αποτέλεσμα που θα υποκαθιστούσε το προηγούμενο (υπολογισμένο βάσει των αποτελεσμάτων άλλων χωρών με παρόμοια αποτελέσματα ψηφοφορίας), το οποίο εγκρίθηκε και από την Ernst & Young.

Η EBU μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, ακολουθώντας τυποποιημένες πρακτικές αναθεώρησης, ανακαλύφτηκε ότι λόγω ανθρώπινου σφάλματος χρησιμοποιήθηκε εσφαλμένο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είχε αντίκτυπο στον υπολογισμό των βαθμών που προέκυψαν από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού για τις 41 συμμετέχουσες χώρες και ο νικητής καθώς και τα πρώτα τέσσερα τραγούδια του Διαγωνισμού παραμένουν ίδια. Για να σεβαστούμε τόσο τους καλλιτέχνες όσο και τα μέλη της EBU που συμμετείχαν, θέλουμε να διορθώσουμε τα τελικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους κανόνες. Οι σωστοί βαθμοί της κριτικής επιτροπής έχουν πλέον προστεθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων και τα αναθεωρημένα σύνολα για κάθε χώρα έχουν δημοσιευθεί στο eurovision.tv.

Η EBU, ο συνεργάτης της επί της ψηφοφορίας και η Ernst & Young εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για το γεγονός ότι το λάθος αυτό δεν εντοπίστηκε νωρίτερα και θα δεσμεύονται να επανεξετάσουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να αποφευχθεί η επανάληψη αυτού του συμβάντος».

Κατόπιν αυτών η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ολλανδία (498 βαθμοί)

2. Ιταλία (472 βαθμοί)

3. Ρωσία (370 βαθμοί)

4. Ελβετία (364 βαθμοί)

5. Σουηδία (334 βαθμοί)

6. Νορβηγία (331 βαθμοί)

7. Βόρεια Μακεδονία (305 βαθμοί)

8. Αζερμπαϊτζάν (302 βαθμοί)

9. Αυστραλία (284 βαθμοί)

10. Ισλανδία (232 βαθμοί)

11. Τσεχία (157 βαθμοί)

12. Δανία(120 βαθμοί)

13. Κύπρος (109 βαθμοί)

14. Μάλτα (107 βαθμοί)

15. Σλοβενία (105 βαθμοί)

16. Γαλλία (105 βαθμοί)

17. Αλβανία (90 βαθμοί)

18. Σερβία (89 βαθμοί)

19. Άγιος Μαρίνος (77 βαθμοί)

20. Εσθονία (76 βαθμοί)

21. Ελλάδα (74 βαθμοί)

22. Ισπανία (54 βαθμοί)

23. Ισραήλ (35 βαθμοί)

24. Λευκορωσία (31 βαθμοι)

25. Γερμανία (24 βαθμοί)

26. Ηνωμένο Βασίλειο (11 βαθμοί)

