Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από την Ημέρα της Ευρώπης, δείχνει ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ένα δύσκολο παγκόσμιο πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι βλέπουν όλο και περισσότερο την ΕΕ ως παράγοντα σταθερότητας, παράλληλα με την πρωτοφανή υποστήριξή τους για μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.

Πάνω από 7 στους 10 αισθάνονται πολίτες της ΕΕ

Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (ποσοστό 75%), δηλώνουν ότι αισθάνονται πολίτες της ΕΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε ποτέ την άνοιξη του 2025. Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι η ΕΕ αποτελεί σταθεροποιητική δύναμη σε έναν αβέβαιο κόσμο.

Περίπου οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις (80%) και να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις με χώρες εκτός της ΕΕ (79%).

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την ΕΕ σε ποσοστό 51%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό είναι 36%. Σχετικά με τη γενική εικόνα για την ΕΕ, το 45% των Ευρωπαίων έχει θετική άποψη, έναντι 29% στην Ελλάδα.

Αποτελεί απειλή για την Ευρώπη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία;

Ενώ το 76% των Ευρωπαίων ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ, το 55% είναι ικανοποιημένο με την αντίδραση της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το 76% συμφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη.

Τι ανησυχεί τους Ευρωπαίους;

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων διαμορφώνονται όλο και περισσότερο από τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Σε επίπεδο ΕΕ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί πλέον την κύρια ανησυχία με 25%, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει το 38%. Ακολουθεί η διεθνής κατάσταση και η ενεργειακή επάρκεια με 23% και 15% για την ΕΕ, και 38% και 24% για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αρνητική γνώμη των πολιτών της ΕΕ για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε απότομα κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 74%. Εν τω μεταξύ, το 61% έχει αρνητική γνώμη για την Κίνα και το 83% για τη Ρωσία.

Υψηλή η στήριξη στο ευρώ

Η στήριξη για το ευρώ στην ΕΕ παραμένει στο 74%, διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή του τον Ιανουάριο του 2002. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες εκφράζουν υποστήριξη για το κοινό νόμισμα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ευρωπαίων είναι το κόστος ζωής, με ποσοστό 36%, ενώ στην Ελλάδα φτάνει το 53%, ακολουθούμενο από την οικονομική κατάσταση με 18% για την ΕΕ και 26% για την Ελλάδα.

Παρά τις παγκόσμιες ανησυχίες, όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η οικονομική αβεβαιότητα, η υποστήριξη για το ευρώ παραμένει ισχυρή. Οι πολίτες θεωρούν ότι οι κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να είναι η υγεία, η απασχόληση και η κοινωνική προστασία, ακολουθούμενες από την ασφάλεια και την εκπαίδευση.

Στις προτεραιότητες της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας σε ποσοστό 44%, ενώ στην Ελλάδα το 55%. Η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους Ευρωπαίους επιλέγεται από το 25% και στην Ελλάδα από το 40%.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες για επενδύσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, περισσότεροι από δύο στους πέντε πολίτες της ΕΕ θα ήθελαν τα κονδύλια να δαπανώνται πρωτίστως για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Η ασφάλεια και η άμυνα καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 38%, ενώ η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η νεολαία, ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης καταλαμβάνουν την τρίτη θέση με ποσοστό 37%.