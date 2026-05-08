Το Εργατικό Κόμμα υπέστη συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το Plaid Cymru (το Κόμμα της Ουαλίας) που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μετέδωσε το BBC.

Είναι η πρώτη φορά που οι Εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο ουαλικό κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του BBC, το Πλάιντ Κάμρι εξασφαλίζει 43 από τις 96 έδρες. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες, ενώ οι Εργατικοί περιορίζονται σε μόλις εννέα έδρες.